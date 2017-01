Aniversare cu Harry Tavitian, Dan Helciug și prietenii lor, în club

În acest weekend, monotonia se tratează în clubul Doors cu Spitalul de Urgență și cu jazz. Seara de sâmbătă este dedicată exclusiv celor care vor să facă terapie împotriva plictiselii. Rețeța prescrisă de Dan Helciug și al său Spital de Urgență avea succes garantat. „Consultațiile” încep de la ora 21.00, iar prețul uneia este de 30 de lei.

Duminică, clubul Doors, care aniversează zece ani de existență, va fi animat de prietenii jazz-ului. Harry Tavitian, percuționistul sătmărean Csery Csaba și invitații lor care vor cânta în deschidere, de la ora 20.30 (Aida Tavitian - voce și Florian Stoica - pian), se vor asigura că publicul se va simți excelent. Prețul unui bilet este de 40 de lei.

„Acum 10 ani, Mircea Boldea, vechi fan de jazz, mă invita să susțin concertul de inaugurare la clubul Doors. Sunt onorat ca, la această frumoasă aniversare, să cânt din nou la Doors, de data aceasta cu prietenul meu Cserey Csaba, unul dintre cei mai inventivi percuționiști români de jazz. Îi vom avea ca invitați în duo pe Aida Tavitian (voce) și Florian Stoica (pian). Cserey Csaba îmi este un partener foarte drag. Are mult rafinament, sensibilitate, plus un simț extraordinar al ritmului și al… umorului. În ultimii 15 ani am cântat împreună în duo, trio sau ca invitat al formaţiei mele Orient Express, în numeroase concerte din România, Ungaria, Belgia, Germania, Austria, Turcia”, a spus Harry Tavitian.

„Mă bucur să revin la Constanța, orașul natal al lui Harry, unde am fost înconjurat totdeauna de public cu multă căldură. Harry e un om foarte interesant, misterios, atras - ca și mine - de lumea Orientului. Simt că în jazz mă exprim pe mine însumi și reușesc să transmit această emoție și publicului. Muzica pe care o fac cu Harry este ceva aparte, poate chiar esența jazz-ului: spontaneitatea și trăirea adevărată”, a mărturisit Cserey Csaba.

