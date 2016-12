Anjelica Huston, desfigurată de frica ridurilor

Actriţa americană Anjelica Huston, în vârstă de 61 de ani, s-a adăugat din păcate seriei de vedere ale căror trăsături faciale au fost desfigurate cel puţin temporar de Botox. Vedeta s-a prezentat în cadrul unui eveniment organizat zilele trecute la Pasadena, în California, pentru promovarea noului sezon al serialului „Smash”, în care joacă alături de mai tinerele sale colege Megan Hilty şi Katharine McPhee, şi a impresionat în mod negativ cu o faţă umflată, fiind cu greu de recunoscut. Anjelica Huston părea că poartă o mască caricaturală a propriei feţe. În trecut, actriţa a recunoscut că a apelat la injecţii cu colagen sau Botox, dar niciodată nu a fost mai evident ca acum. Cum toată audienţa se cam zgâia la ea, Angelica Houston s-a văzut nevoită să admită că a efectuat o procedură chirurgicală şi chiar a găsit forţa să râdă pe seama noii sale înfăţişări şi nu şi-a ascuns speranţa ca în curând faţa sa va reveni la normal.

Mulţi credeau că actriţa s-a lecuit de injecţiile cu Botox, pentru că în trecut a fost victima unei proceduri care a avut efecte secundare nedorite. „Am mers la un doctor care mi-a spus: Angelica, sunt un posesia unui lucru deosebit care se cheamă Botox. A luat apoi un ac imens pe care mi l-a înfipt sub ochi şi am simţit cea mai cumplită durere din viaţă. Nu mi-am putut simţi faţa zile bune şi o durere groaznică de cap m-a chinuit vreo cinci zile”, a povestit Angelica Houston despre prima sa experienţă cu Botox. Durerea de cap este un efect secundar foarte serios şi am fi crezut că a speriat-o destul de tare pentru a nu mai repeta experienţa...