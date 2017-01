ANM avertizează: Vine gerul!

Vremea va fi geroasă în toată ţara, începând de mâine și până vineri, cu temperaturi minime sub minus 15 grade şi, în unele zone, sub minus 25 de grade, în timpul zilei temperaturile maxime fiind între minus zece şi zero grade, potrivit unei informări transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Începând de mâine de la ora 14.00, până vineri, la ora 10.00, vremea va fi deosebit de rece, geroasă mai ales în cursul nopţilor şi al dimineţilor, în toată ţara. "Temperaturile minime vor coborî frecvent sub -15 grade, iar izolat chiar sub -25 grade. Maximele diurne vor fi preponderent negative şi se vor încadra, în general, între -10 şi 0 grade", se arată în informarea ANM. În cursul zilei de marţi şi în noaptea de marţi spre miercuri, vântul va avea intensificări în Moldova, jumătatea estică a Munteniei şi Dobrogea, cu rafale de până la 55-65 de kilometri pe oră.