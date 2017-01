ANM. Cod galben de ceață în șase județe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, în această seară, mai multe atenționări cod galben de ceață, pentru șase județe din Transilvania și Moldova, valabile până la miezul nopții. Potrivit meteorologilor, între orele 19.00 și 23.00, în județele Harghita și Covasna, inclusiv municipiul Toplița și drumurile naționale și europene aferente, se va semnala ceață, iar fenomenul va determina scăderea vizibilității în trafic, local sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri. De asemenea, între orele 19.05 și 23.00, va fi ceață și vizibilitate redusă în județele Vaslui și Vrancea și local în județul Bacău, iar până la miezul nopții și în zonele joase din județul Cluj, inclusiv in zona municipiului Cluj-Napoca, precum și drumurile naționale, europene din aceste zone și autostrada A3. Avertizările de fenomene periculoase imediate /nowcasting/ se emit pentru o perioadă de maximum șase ore, precizează ANM.