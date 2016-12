Anna Chapman, presupusa spioană rusoaică, o nouă Mata Hari

● Roşu, expresiv ● O tânără rusoaică în vârstă de 28 de ani, roşcată şi cu ochii verzi, recent debarcată la New York, a trecut, în decurs de câteva ore, de la statutul unei femei de afaceri la cel de Mata Hari, ajungând pe prima pagină a multor ziare. “Red Head”, în traducere Roşcata, a titrat cotidianul “The New York Post”, care a publicat pe prima pagină o fotografie a femeii cu numele Anna Chapman, arestată duminică seară, împreună cu alte zece persoane, în cadrul unei vaste operaţiuni împotriva unei presupuse reţele de spionaj în beneficiul Rusiei. Ca o amintire neplăcută a Războiului Rece, ziarul face o legătură între culoarea părului presupusei spioane şi cea a drapelului fostei Uniuni Sovietice. În plângerea FBI, Anna Chapman este acuzată că a furnizat informaţii unui oficial rus cu care comunica pe laptop în ultimele luni, în fiecare miercuri, de la o bibliotecă din West Village, pe un site secret. Tânăra a compărut luni după-amiază în faţa unui tribunal federal din Manhattan, unde judecătorul James Cott a ordonat menţinerea sa în detenţie preventivă. Îmbrăcată în blugi şi cu un tricou alb, discutând mai multe minute în şoaptă cu un avocat, Anna Chapman a fost dusă din nou în arest, cu cătuşe la mâini, alături de alţi patru inculpaţi prezenţi cu ea la Parchet.

Rusoaica s-a stabilit la New York în luna februarie, venind de la Moscova, după divorţ. Într-un interviu postat pe site-ul YouTube, “Anya” Chapman afirmă că vrea să creeze o reţea de recrutare de tineri profesionişti în cele două oraşe ale lumii unde există cele mai multe talente, Moscova şi New York. În înregistrarea video, care face parte dintr-o serie intitulată “Educaţie online pentru start-up”, povesteşte că a trăit mulţi ani la Londra, lucrând acolo în cadrul unei societăţi de investiţii. La Moscova, a creat un site de căutări de proprietăţi imobiliare. La New York, a demarat afacerea Time Venture, specializată în tehnologie, Internet, media şi petrecere a timpului liber. La proces, valoarea societăţii sale a fost estimată la aproximativ două milioane de dolari. Judecătorul a apreciat că, după citirea plângerii FBI, este puţin probabil ca tânăra să fie nevinovată în totalitate şi a refuzat cererea apărării de eliberare pe cauţiune. Pe pagina sa de pe reţeaua de socializare Facebook, Anna Chapman scrie: “Dacă poţi să îţi imaginezi un lucru, atunci poţi să-l realizezi”.

● Acuzaţii neprobate fără orice îndoială ● Agenţii FBI au încercat să îi întindă tinerei o capcană. Unul dintre ei urma să aranjeze o întâlnire cu femeia, pretextând că este agent secret rus şi că vrea să îi înmâneze un paşaport fals. Întâlnirea nu a mai avut însă loc, pentru că tânăra nu s-a prezentat. A doua zi a fost însă arestată alături de alte zece persoane acuzate de spionaj în favoarea Rusiei. Oficialii de la Moscova resping acuzaţiile FBI şi reclamă stilul de propagandă tip Război Rece în care s-a făcut comunicarea cu presa. Totodată, un apropiat al lui Bill şi Hillary Clinton şi un puternic colector de fonduri democrat, Alan Patricof, a declarat marţi seară că se consideră a fi una din ţintele presupuşilor spioni ruşi arestaţi. Acesta a afirmat că el este ”omul de afaceri din New York cunoscut” care are fi fost vizat de presupuşii spioni. Bărbatul s-a declarat foarte surprins de acest fapt şi a subliniat că el şi presupusa spioană Cynthia Murphy nu au discutat niciodată despre nimic în afară de plata de facturi şi taxe pentru convorbirile telefonice normale sau reuniuni. Timp de trei ani, a fost client al firmei din Manhattan, Morea Financial Services, pentru care lucra Cynthia Murphy.

O editorialistă peruană care lucrează la New York de 20 de ani şi care este cunoscută pentru implicarea sa într-un caz de falsă răpire în Peru face parte dintre agenţii acuzaţi de autorităţile americane de colaborare cu serviciile secrete ruse. Vicky Pelaez, în vârstă de 55 de ani, lucrează pentru cotidianul spaniol ”La Prensa”, pentru care scrie editoriale, adeseori critice la adresa autorităţilor americane. A părăsit Peru după ce şi-a câştigat notorietate la televiziune, la postul Frecuencia Latina, unde era recunoscută pentru stilul său agresiv. În 1985, ocupa deja primele pagini ale ziarelor, după ce a fost răpită de o mişcare comunistă, Tupac Amaru Revolutionary Movement (MRTA), ai cărei lideri îi intervievase. Ulterior, postul de televiziune a concediat-o, acuzând-o că a înscenat răpirea în cele mai mici detalii. Jurnalista a imigrat în SUA după acest caz. A compărut luni în faţa justiţiei din New York şi va rămâne în detenţie cel puţin până la 27 iulie.

Autorităţile de la Moscova şi Washington au dat dovadă de calm, subliniind că actualul scandal de spionaj nu va afecta relaţiile dintre cele două ţări, care au fost resetate în urmă cu un an şi jumătate. Rusia a recunoscut prezenţa unor cetăţeni ruşi printre cei zece presupuşi spioni, dar a negat faptul că aceştia ar fi acţionat împotriva intereselor americane.