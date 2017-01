Anna Lesko vrea să le îndeplinească fanilor… dorinţele

Una dintre cele mai sexy interprete ale momentului, Anna Lesko, a lansat, ieri, prima campanie socială organizată de un artist în România, folosind exclusiv mediul online. Întrucît internetul reprezintă, la ora actuală, cel mai folosit mediu de comunicare, Anna Lesko şi www.1001romania.ro au dezvoltat o comunitate interactivă, care să permită interacţiunea directă dintre artistă şi fanii săi, dar şi comunicarea între admiratori. Este vorba despre lansarea oficială a site-ului www.1001dorinte.ro, cu care a început şi campania-concurs prin care artista îşi propune să-şi folosească propria imagine în sprijinul admiratorilor săi. „1001 dorinţe\" este un proiect social, de aceea, în cadrul campaniei, vor fi luate în considerare mai ales dorinţele care au un puternic caracter social.

Perioada de derulare a acestui proiect inedit este 8 octombrie - 30 noiembrie, vizitatorii şi fanii putîndu-şi posta… dorinţa, pe site-ul concursului, într-un spaţiu special, iar lunar, prin tragere la sorţi, Anna Lesko o va îndeplini. Premierea cîştigătorilor va avea loc în prima săptămînă a lunii decembrie, în cadrul unei ceremonii la care va participa şi artista.

Conform regulamentului de concurs, toţi cei care doresc să participe la această campanie trebuie să aibă vîrsta peste 16 ani, să fie membri înregistraţi în reţeaua „1001”, să-şi formuleze dorinţa folosind doar spaţiul dedicat acestei campanii, să-şi exprime o singură dorinţă şi să păstreze un ton decent în mesajul transmis. La doar cîteva ore de la debutul campaniei, pe site-ul dedicat concursului au apărut şi primele dorinţe ale fanilor Annei Lesko. „Dragă Anna, eu şi soţul meu mereu am avut maşini la mîna a doua, în care am băgat bani mulţi. Te rog din toată inima să-mi îndeplineşti dorinţa cea mai arzătoare, care este aceea de a avea o maşina nou-nouţă! Eu sînt o mare admiratoare de-a ta, iar cînd am auzit că site-ul 1001 face un concurs, în care pot să vorbesc cu tine, a fost minunat! Să ştii că am fost la toate spectacolele tale. Eu sînt din Galaţi!”, spune Mariana Chiriac, o fană a artistei. „Eu îmi doresc să cîştig o cameră digitală, să pot face două-trei poze cu superba Anna Lesko”, mai postează un alt admirator, Bogdan Vişan. „Dragă Anna, îmi place aşa de mult de tine... Dorinţa mea e una mică, la fel ca mine… să te întîlnesc şi să îmi dai un CD cu autograf, să te pup şi să facem o poză!”, îşi doreşte Vlăduţ. Rămîne de văzut ce alte… dorinţe vor mai avea fanii Annei Lesko şi care dintre ele vor fi considerate de interpretă demne pentru a fi îndeplinite.