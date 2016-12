Anna Wintour se dezvăluie într-un interviu

Temutul redactor-șef al ediției americane revistei de modă ”Vogue” a dezvăluit câteva detalii despre viața sa privată, după ce a răspuns la 73 de întrebări ale unui interviu postat pe site-ul revistei sale. Anna Wintour a răspuns la întrebări din luxosul ei birou, cu prilejul închiderii Săptămânei Modei de la New York, unde a fost prezentă, în primele rânduri, la toate defilările. Îmbrăcată într-o rochie cu imprimeu floral și fără să se despartă de ochelarii cu lentile mari de soare, Anna a mărturisit că ceea ce-i lipsește cel mai mult din Marea Britanie natală este ”umorul”.

Urmărită permanent de camera de filmare, ea a recunoscut că nu s-ar îmbrăca niciodată în întregime în negru, are fobie de păianjeni, detestă horoscopul și nu știe să cânte. Întrebată care sunt cele trei lucruri care nu-i lipsesc niciodată din geantă, a răspuns senină că poartă rareori geantă. Aceasta a mărturisit totodată că nu are smartphone, urmărește serialul ”Homeland”, îi place mai mult cafeaua decât ceaiul și i-ar plăcea să viziteze India. Anotimpul său preferat la New York este primăvara, iar muzeul preferat este Metropolitan. Întrebată dacă vrea să apară într-un „selfie“ cu prilejul acestui interviu, Anna Wintour a refuzat tranșant. ”Nu am apărut niciodată în vreun „selfie“ și nu o să încep acum”, a răspuns ea calmă.