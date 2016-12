Annamari Dancs şi-a luat adio de la Eurovision

Încă de la începutul cursei la faza naţională a Eurovision 2010, Annamari Dancs a anunţat că se retrage din competiţie. Printre motivele invocate de această solistă care a câştigat Cerbul de Aur 2008 se numără noul regulament TVR, dar şi „agenda foarte încărcată”. „Este adevarat că am pregătit piesa ‚A-ha’ special pentru acest concurs, însă acesta a fost difuzată de diverse posturi de radio cu acoperire naţională anterior schimbării regulamentului de participare la concurs, din 7 decembrie. Până la aceea dată, conform regulamentelor EBU, ţările participante la concurs aveau dreptul să difuzeze piesele prin diferite canale media, începând cu data de 1 octombire. În acest an, regulamentul s-a schimbat în România. În momentul publicării de către TVR a noilor reglementări am început să elaborăm o nouă piesă pentru concurs, pentru că am realizat că, în conformitate cu noile modificări de regulament, ‚A-ha’ nu va fi validată”, a declarat cântăreaţa din Covasna. Piesa amintită a fost compusă de solistă în colaborare cu Dj White, iar versurile au fost scrise de către Aris Kalimeris, un producător grec. Annamari a promis, însă, ca şi în 2008, că „la anul” va fi pe scena Eurovisionului.