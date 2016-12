Anne Hathaway ar putea fi imaginea colecţiilor designerului Marc Jacobs

Protagonista filmului ”Diavolul se îmbracă de la Prada” ar putea apărea în campaniile de publicitate care promovează creaţiile vestimentare semnate de designerul Marc Jacobs. Anne Hathaway ar putea deveni noua muză a lui Marc Jacobs, înlocuind-o pe Victoria Beckham. Anne Hathaway şi Marc Jacobs s-au împrietenit recent, designerul promiţîndu-i că îi va crea mai multe ţinute pentru viitoarele sale apariţii pe covorul roşu. Surse apropiate actriţei au declarat că Anne Hathaway ar putea să o înlocuiască pe Victoria Beckham şi în viitoarele campanii publicitare ale lui Marc Jacobs, dacă parteneriatul lor se dovedeşte un succes. ”Marc şi Anne s-au împrietenit repede, au o relaţie foarte intensă şi vor începe să apară împreună în public, foarte curînd”, a declarat o sursă apropiată celor doi. ”Anne nu a semnat încă niciun contract de publicitate, dar prin intermediul ei, Marc îşi poate promova linia vestimentară printr-o imagine proaspătă, în timp ce Anne îşi poate relansa imaginea. Dacă totul merge bine, Anne ar fi fericită să fie imaginea campaniilor lui Marc”, a mai declarat sursa.

Anne Hathaway a semnat, anul trecut, un contract de publicitate cu brandul Lancome. În vîrstă de 26 de ani, actriţa va interpreta rolul legendarei Judy Garland în două adaptări, una pentru marile ecrane şi una pentru scena de teatru, ale biografiei ”Get Happy: The Life of Judy Garland”, de David Clarke. Anne Hathaway a fost apreciată, recent, pentru rolul din ”Rachel Getting Married”, de Jonathan Demme, pentru care a fost nominalizată, anul acesta, la premiile Oscar.