Annie Lennox, decorată

Fosta solistă a grupului Eurythmics Annie Lennox a primit, ieri, însemnele Ordinului Imperiului Britanic în grad de Ofiţer, în cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Buckingham din Londra, pentru activităţile ei caritabile în lupta contra maladiei SIDA şi a sărăciei din Africa. “Este cu adevărat magic. Este important pentru mine acest titlu pentru că este acordat pentru activităţile caritabile”, a declarat cântăreaţa, în vârstă de 56 de ani, care a fost însoţită la ceremonie de fiicele sale, Tali şi Lola.

Annie Lennox este ambasador al Oxfam şi a conceput campania Sing pentru a spori gradul de conştientizare privind problema maladiei SIDA în Africa. A avut ca sursă de inspiraţie activităţile caritabile ale lui Nelson Mandela în domeniul ajutorării copiilor şi femeilor afectate de SIDA. Totodată, cântăreaţa este ambasador al Bunăvoinţei pentru programul contra SIDA al UNESCO, dar şi un activist pentru pace.

Celebră pentru stilul său androgin, părul blond tuns scurt şi vocea sa specială, Annie Lenox a vândut peste 80 de milioane de discuri în timpul carierei, care numără celebre hit-uri precum “Sweet Dreams (Are Made of This)”, pe care l-a cântat în duet cu Dave Stewart, partenerul ei din grupul Eurythmics, sau “No More I Love You\'s”. Grupul pop Eurythmics, format în anii \'80 de Annie Lennox alături de Dave Stewart, nu s-a destrămat niciodată oficial, însă Anie Lennox s-a distanţat de partenerul său muzical în anii \'90 şi a continuat cu succes o carieră solo. Cei doi s-au reunit în 1999, când au lansat albumul “Peace”, urmat de un turneu.