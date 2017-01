ANOFM oferă 8.039 de locuri de muncă vacante

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) are în evidenţă 8.039 de locuri vacante, în perioada 11 - 17 martie, cu 1.519 mai multe decât în săptămâna precedentă, informează ANOFM. Cele mai multe locuri libere sunt disponibile în Capitală - 873, urmată de judeţele Iaşi, cu 522 de posturi, Bihor - 418, Timiş - 406, Vaslui - 403, Cluj - 382, Hunedoara - 336, Sibiu - 273, Arad - 257, Tulcea - 244, Mureş - 237, Prahova - 215, Vâlcea - 205. La polul opus se situează judeţele: Ialomiţa - 26, Caraş-Severin - 30, Mehedinţi - 47, Sălaj - 60, Covasna - 65, Olt - 68, Gorj şi Galaţi - câte 72, Dâmboviţa - 77, Dolj - 91, Teleorman şi Alba - câte 94. La nivel naţional, pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite 524 de locuri de muncă, cererea cea mai mare din partea angajatorilor fiind pentru ingineri şi subingineri (inginer construcţii civile, industriale şi agricole - 52, inginer mecanic - 39, inginer producţie - 17, inginer electronist, transporturi, telecomunicaţii - 13, inginer automatist - 10, inginer de sistem software - nouă, inginer agronom şi inginer chimist - câte 1 etc.), manager - 38, consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în management - 35, consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală - 35, ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare) - 31, asistent manager - 30, asistent medical/farmacist - 24, inspector asigurări - 21, medic specialist - 13, juriconsult - 11, director - 10, inspector resurse umane - opt, şef agenţie/oficiu turism - şase, asistent universitar - 2, pshiholog, pictor, librar - câte 1 etc. Persoanelor cu studii studii medii, profesionale şi lucrătorilor necalificaţi le sunt oferite 7.515 locuri de muncă. Cele mai numeroase posturi vacante sunt cele pentru confecţioner-asamblor articole din textile – 1.016 locuri, operator confecţioner în industria de îmbrăcăminte-ţesături, tricotaje, materiale sintetice - 357, muncitor necalificat în industria confecţiilor - 321, muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide - 287, muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 196, agent securitate - 144, lăcătuş mecanic - 138, vânzător - 132, lucrător comercial - 114, bucătar - 59, mecanic auto - 39, cameristă hotel - 24 etc. ANOFM precizează că persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă sau pot accesa pagina de internet a Agenţiei.