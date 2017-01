„Anonimul 2016“ îl are ca invitat special pe regizorul Park Chan-wook

Regizorul coreean Park Chan-wook va primi anul acesta Trofeul „Anonimul“ pentru contribuția sa la frumusețea cinematografiei universale, pe 8 august, în cadrul Galei de Deschidere a Festivalului Internațional de Film Independent „Anonimul“ (8-14 august), ce va avea loc la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării. Gala va fi urmată de proiecția în premieră în România a celui mai recent film al său, "Agassi / The Handmaiden", inclus în Competiția Oficială la Cannes 2016. Filmul va fi proiectat în prezența regizorului, a actriței Kim Hae-sook ("The Handmaiden"; "Thirst") și a producătorului Wonjo Jeong ("Stoker"; "Snowpiercer" - regia Bong Joon-ho). Născut în 1963 în Seoul, Park Chan-wook a studiat Filosofia la Universitatea Sogang și a intenționat să devină critic de artă. Pasul spre regia de film l-a făcut după ce a văzut filmul "Vertigo" al lui Alfred Hitchcock.

Filmul "Joint Security Area" (2000) a fost primul său succes atât de box-office, cât și de critică. Au urmat "Sympathy for Mr.Vengeance" (2002), "Oldboy" (2003) și "Lady Vengeance" (2005), care i-au adus regizorului coreean recunoașterea internațională, un enorm succes de public și mai ales un prim premiu la Festivalul de la Cannes - Marele Premiu al Juriului pentru "Oldboy" în anul 2004. Au urmat "I'm a Cyborg, But That's OK" (2006), câștigător al Premiului „Alfred Bauer“ la Berlinala 2007, un al doilea premiu la Cannes - Premiul Juriului - pentru "Thirst" în 2009 și un prim film în limba engleză în 2013 - "Stoker", cu Mia Wasikowska și Nicole Kidman în rolurile principale.

"Agassi / The Handmaiden", inspirat de romanul „Fingersmith“ al scriitoarei britanice Sarah Waters, este plasat în Coreea anilor 1930, în perioada ocupației japoneze. O fată nouă - Sookee - este angajată în serviciul unei moștenitoare japoneze - Hideko, care trăiește o viață retrasă pe o proprietate extinsă din mediul rural cu unchiul ei extrem de dominant - Kouzuki. Fata păstrează însă un secret: este o hoață din buzunare recrutată de un șarlatan care se dă drept conte japonez pentru a-l ajuta să o seducă pe moștenitoare. Planul funcționează până în momentul în care Sookee și Hideko își descoperă sentimente neașteptate.

În cadrul retrospectivei dedicate regizorului Park Chan-wook, Festivalul de Film „Anonimul“ va prezenta titlurile "Joint Security Area", "Sympathy for Mr. Vengeance", "Oldboy", "Lady Vengeance" și "Thirst".Proiecția filmului "Thirst" va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu regizorul Park Chan-wook și actrița Kim Hae-sook.

Regizorul Park Chan-wook va susține de asemenea un masterclass joi, 11 august, după proiecția „Oldboy“, ultimul film din cadrul retrospectivei.

Cea de-a 13-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent „Anonimul“ este organizată de Fundația „Anonimul“ și Asociația FAMart, cu sprijinul Ministerului Culturii, Centrului Național al Cinematografiei, Uniunii Cineaștilor din România, Consiliului Județean Tulcea și Autorității Naționale pentru Turism.