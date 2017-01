Anonymous anunțase din noiembrie locurile ce vor fi vizate de atentate SI

Anonymous a anunţat încă din noiembrie anul trecut că a descoperit informații despre atacurile plănuite de SI în Europa, Statele Unite şi în alte colţuri ale lumii. După exploziile înregistrate marți la aeroportul şi metroul din Bruxelles, nivelul alertei de securitate a fost ridicat în mai multe capitale ale lumii. Autorităţile belgiene au decis instaurarea nivelului de alertă de gradul 4, maxim, ca urmare a evenimentelor de tip terorist. Potrivit Anonymous, lista cu locurile vizate de islamiști cuprindea Parisul, locație din păcate confirmată odată cu atentatele sângeroase din noiembrie, Wrestling Survivor Series din Atlanta, statul american Georgia, concertul trupei Five Finger Death Punch de la Milano, Italia, University Pastoral Day din Liban, One Day One Juz din Indonezia, evenimentele Bisericii Catolice, ”Hristos, Regele Universului”. ”Vrem ca întreaga lume să fie în siguranţă sau măcar acele persoane care au în plan să meargă în locurile indicate de noi. De asemenea, vrem ca gruparea teroristă Daesh (denumirea arabă pentru Statul Islamic, pe care jihadiştii o detestă) să afle că oamenii ştiu ce atacuri urmează şi să le anuleze, ceea ce îi va dezorienta pentru o perioadă”, a transmis Anonymous, potrivitibtimes.co.uk. citat de Mediafax. După câte se pare, Bruxelles-ul nu era pe lista Anonymous, fapt ce ar putea sugera o schimbare de strategie a teroriștilor sau pura răzbunare a acestora pentru divulgarea identității a 22.000 de membri SI.

