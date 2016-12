Anonymous loveşte din nou!

La doar câteva zile de la atacul informatic asupra site-ul ANRE, mişcarea Anonymous face o nouă victimă: site-ul FMI.ro al biroului Fondului Monetar Internaţional în România. Site-ul era în mare parte funcţional joi dimineaţă, mai puţin pagina de pornire, care a fost înlocuită cu aceeaşi secvenţă video de un minut de pe YouTube afişată marţi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), însoţită de mesajul \"Hacked by Anonymous\". Ulterior, în jurul orei 10:40, FMI.ro afişa mesajul \"Site aflat în mentenanţă\", pagina fiind nefuncţională. Anonymous a postat pe site-ul ANRE un videoclip de un minut, în care pe fond muzical apare We Are Anonymous, Antisec, care se încheie cu mesajul \"Expect us\".