„Anotimpurile...” lui Tudor Gheorghe încep pe 25 septembrie, la Constanţa

Unul dintre cele mai aşteptate evenimente ale toamnei este spectacolul „Anotimpurile mele Vara-Toamna 2009“, pe care maestrul Tudor Gheorghe îl va aduce la malul mării, în premieră, pe data de 25 septembrie, de la ora 20.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa. Renumitul artist, care este invitat să cînte în această seară, în cadrul Festivalului Naţional al Cîntecului şi Dansului Popular Românesc - Mamaia 2009, la Teatrul de Vară „Soveja”, unde va susţine un recital de muzică folclorică, este, întotdeauna, o prezenţă mult-aşteptată de publicul constănţean. Pentru toţi cei care îi îndrăgesc muzica, Tudor Gheorghe a pregătit un amplu turneu naţional, intitulat „Stagiunea permanentelor frumuseţi”, care va debuta luna viitoare, la Constanţa - oraşul care îl întîmpină, de fiecare dată, în săli de spectacole arhipline – şi care se va prelungi pînă în luna iunie 2010.

„Stagiunea Permanentelor Frumuseţi\" include o serie de reprezentaţii care vor purta publicul român pe aripile culturii, condus de acest „pilot” desăvîrşit ce ne-a obişnuit cu restituiri ale culturii româneşti oferite inedit. Turneul pregătit de Tudor Gheorghe marchează şi celebrarea a două evenimente extrem de semnificative pentru cariera maestrului: împlinirea a 40 de ani de cînd a ieşit la rampă cu primul său recital, „Menestrel la curţile dorului”, precum şi aniversarea a 10 ani de la primul său concert simfonic alături de orchestra dirijorului Marius Hristescu, prin seria de spectacole „Anotimpurile poeziei româneşti”.

Biletele pentru spectacolul de la Constanţa se află în vînzare la Casa de Cultură a Sindicatelor, la preţul de 80 şi 100 de lei.

În capitală, reprezentatia va avea loc pe data de 29 septembrie, de la ora 19.00, pe scena Sălii Mici a Palatului şi va cuprinde piese din spectacolele „Vara Simfonic” şi „Toamna Simfonic\" (2005), precum: „Sara pe Deal\", „Pe marginea Dunării\", „Lino Leano”, „Florile grîului”, „Jelui-m-aş şi n-am cui\", „Toamna” etc.. Pe parcursul a două ore, maestrul Tudor Gheorghe va fi acompaniat de nu mai puţin de 40 de muzicieni şi alte 30 de voci minunate ale orchestrei şi corului Teatrului liric „Elena Teodorini\" din Craiova, sub bagheta dirijorului Marius Hristescu. De altfel, dirijorul şi orchestratorul Marius Hristescu îl va însoţi pe maestru pe parcursul întregului turneu, însă în mod inedit, fiecare spectacol din ţară beneficiind de prezenţa unei noi orchestre aparţinînd localităţii în care are loc reprezentaţia. În spectacolul de la Constanţa, Tudor Gheorghe va fi acompaniat de Orchestra şi Corul Teatrului „Nae Leonard” din Galaţi, dirijor şi orchestrator fiind Marius Hristescu.

Printre oraşele în care vor ajunge spectacolele lui Tudor Gheorghe din cadrul „Stagiunii permanentelor frumuseţi” se numără, în afara Constanţei, şi Galaţi, Craiova, Bucureşti, Cluj Napoca, Tîrgu Mureş, Tîrgovişte, Bacău, Roman, Botoşani, Iaşi, Vîlcea, Ploieşti, Buzău, Giurgiu, Arad, Oradea, Suceava, Piatra Neamţ, Brăila.