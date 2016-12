ANR a spus ”Adio!” documentelor pe hârtie

17:50:20 / 29 Martie 2015

Si asa

Draga Denuntatorule, Pai daca asta ne este aspectul fizic...de acrituri...ce putem face? Daca vezi un roman zimbitor de la mama natura sa ma arati pe mine... Sa fii acru este un mod de viata. Sa fii dragut este o virtute care nu costa nimic. Doar citiva muschi incordati pe fata. Mai este si o vorba romaneasca: cine nu are batrini sa-si cumpere. Ce vrei un tinerel care nu are in cap decit chestii tehnice? Care habar nu are de "soft skills", "people skills", "behind the scenes". Poate acritura asta chiar asa ceva are si skilurie astea sint de fapt cele mai valoroase. Eu am trecut de la tehnical skills la people skills intr-o fractiune de secunda acum citiva ani. Lasa omul in pace.