ANRE, lupul cel rău care ne măreşte factura la energia electrică

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA) face vineri precizarea că orice decizie în legătură cu tarifele practicate în domeniul energetic face parte din atribuţiile exclusive ale Agenţiei Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) şi nu are nicio legătură cu ministerul. “ANRE are misiunea de a crea si aplica sistemul de reglementări necesar funcţionării sectorului energiei şi pieţelor de energie electrică, energie termică şi gaze naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor, precum şi cel necesar implementării sistemului de reglementări necesar asigurării eficienţei energetice şi promovării utilizării la consumatorii finali ai surselor regenerabile de energie. În consecinţă, orice decizie în legătură cu tarifele practicate în domeniul energetic face parte din atribuţiile exclusive ale Agenţiei Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei şi nu are nicio legătură cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri\", spun reprezentanţii MECMA. Amintim că, de vineri, a intrat în vigoare ordinul nr 12/2011 al preşedintelui ANRE care prevede, printre altele, apariţia în factură, ca poziţie distinctă, a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă. Preşedintele ANRE, Dan Iulius Plaveti, declara, miercuri, că, începând de pe 1 aprilie, în factura de electricitate va fi inclusă o nouă taxă, pentru toţi consumatorii, de 1,85 lei plus TVA la fiecare 100 KWh consumaţi. \"Va apărea o contribuţie suplimentară în factură, care, la un consum de 100 KWh, înseamnă 1,85 lei plus TVA, ceea ce înseamnă circa 2 lei pe lună, la o familie care consumă circa 100 KWh lunar. Am luat această decizie pentru că a intrat în vigoare schema bonus pentru susţinerea energiei produsă în unităţi de cogenerare de înaltă eficienţă\", a declarat preşedintele ANRE.