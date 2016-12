ANRMAP blochează investiţiile în România

ORDONANŢA INCOMPETENŢEI În anul 2011, Guvernul condus de Emil Boc la acea vreme s-a gândit că nu ar fi rău să taie din elanul autorităţilor locale în ceea ce priveşte accesarea fondurilor europene şi organizarea licitaţiilor publice pentru achiziţii şi investiţii. Aşa a apărut ordonanţa prin care Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice (ANRMAP) devine cheia fără de care nimeni nu mai poate face achiziţii publice. Mai exact, ANRMAP este instituţia care permite autorităţilor publice să demareze licitaţiile pentru proiecte. Ordonanţa respectivă a apărut, după cum spuneau miniştrii vremii, pentru a nu mai permite autorităţilor locale să favorizeze anumite societăţi în ceea ce priveşte lucrările. De fapt, în spatele acestei ordonanţe se ascundea incompetenţa Guvernului Boc. Şi pentru că autorităţile locale au dovedit cât de eficiente sunt în utilizarea fondurilor, Boc a considerat că atâta vreme cât Guvernul condus de el nu are capacitatea de a accesa fonduri sau de a face investiţii, de ce să facă acest lucru autorităţile locale, care, ulterior, să emită pretenţii şi la banii nefolosiţi de ministerele indiferente. Un exemplu de blocaj a fost la Constanţa, unde, din cauza ordonanţei imbecile a lui Boc, Primăria Constanţa nu a putut achiziţiona lemnele pentru beneficiarii ajutoarelor, constănţenii fiind privaţi de acest drept în lunile noiembrie şi decembrie. Ceea ce este şi mai grav este faptul că deşi în respectiva ordonanţă se specifică clar că avizul se dă de către ANRMAP în 48 de ore, au existat şi există autorităţi locale care nu au primit acest aviz nici după o lună. Şi atunci, şi acum, primarii din România, indiferent că sunt de la PSD, PDL, PNL sau UDMR, au contestat şi contestă respectiva ordonanţă, ceva mai puţin vocali fiind primarii puterii, care oricum aveau prioritate la fondurile europene.

PRIMARI NEMULŢUMIŢI După demisia Guvernului Boc, primarii puterii au reclamat noului premier acest impediment. ”Este cea mai proastă ordonanţă pe care a dat-o Guvernul Boc. Prin această ordonanţă, practic, Boc a blocat activitatea investiţională a autorităţilor locale din România. Eu am o mulţime de proiecte pe care nu le pot demara pentru că îmi lipseşte acest aviz al ANRMAP. Am proiecte pentru care aştept acest aviz de două săptămâni deşi trebuia să fie dat în 48 de ore. Vorbim despre relansare economică, dar, cu o simplă ordonanţă, noi blocăm tot ceea ce înseamnă investiţii la nivel local. Sper ca noul premier să realizeze această disfuncţionalitate şi să elimine această ordonanţă”, a declarat primarul PDL al comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. El a precizat că reprezentanţii Guvernului ar face bine să înveţe din experienţa autorităţilor locale în ceea ce priveşte accesarea fondurilor europene şi, de ce nu, să se uite cum fac celelalte ţări în UE. ”În alte ţări nu există atâtea avize şi autorizări. Nu înţeleg de ce autorităţile publice locale nu pot cunoaşte ofertanţii. În alte ţări, Germania de exemplu, autoritatea locală care scoate o lucrare la licitaţie face un anunţ public în care îi invită pe toţi cei interesaţi la discuţii. Cei care participă la aceste discuţii stabilesc împreună cu autoritatea locală respectivă criteriile în ceea ce priveşte licitaţia. Cei care nu participă la aceste discuţii îşi asumă acest lucru şi nu mai pot contesta. Nu înţeleg de ce trebuie să ne ascundem în spatele acestui SEAP când este foarte simplu ca tu, Guvern, să faci o fişă cu o serie de criterii care trebuie respectate. Când am reclamat aceste disfuncţionalităţi, fostul premier a spus că vor fi destui angajaţi la ANRMAP astfel încât toate proiectele să fie avizate cât mai rapid. Dacă numărul de angajaţi se va mări în 2013, nu ne va mai fi de folos”, a spus Delicoti.