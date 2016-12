Antal: “La guvernare avem o botniţă, dar în opoziţie discursul se radicalizează”

Preşedintele UDMR Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, susţine că, de multe ori, Uniunea are o \"botniţă\" atunci când face parte dintr-un Guvern, pentru că este greu să critice politica acestuia privind drepturile minorităţilor, dar în opoziţie discursul politicienilor maghiari se radicalizează: \"Este logic să fie aşa pentru că sunt foarte multe lucruri pe care nu reuşim să le rezolvăm nici măcar atunci când suntem la guvernare\". Potrivit acestuia, de când Uniunea a ajuns în opoziţie, \"botniţa\" a dispărut: \"De foarte multe ori însă, nu am fost mulţumiţi de activitatea Guvernului, nici atunci când eram la guvernare, din punctul de vedere al politicilor duse pentru promovarea drepturilor minorităţilor. Deci, din acest punct de vedere, este extrem de logic ca în momentul în care ajungi în opoziţie ţi se dă jos această botniţă şi atunci fiecare devine mult mai liber în a-şi exprima punctele de vedere\". (A.M.)