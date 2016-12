ANT și operatorii economici nu sunt pe aceeaşi lungime de undă. Tarife controversate la cazare pe litoral!

Turiștii care vin, începând de astăzi, pe litoral vor plăti cu aproximativ 20 - 25% mai mult pentru o noapte de cazare în unitățile hoteliere, însă, la fel ca în fiecare an, vacanțele prin agenție rămân mai ieftine față de cazarea la recepția hotelului. Potrivit președintelui Autorității Naționale pentru Turism (ANT), Mirela Matichescu, de astăzi, un turist care va merge în vacanță în Mamaia, în regim All Inclusive, va plăti 260 de lei/persoană, în timp ce pentru un hotel de 4 stele, cu mic dejun inclus, un turist achită 170 de lei/noapte, la 3 stele, o noapte de cazare costă 140 de lei/persoană și la 2 stele - 100 de lei/persoană. Tarifele în sudul litoralului sunt mai mici decât în stațiunea Mamaia, astfel că un turist care alege sudul litoralului la un hotel în regim All Inclusive va plăti pe noapte 200 de lei, în timp ce la 4 stele, în condiții cazare + mic dejun, turistul achită 135 de lei/noapte, a completat Matichescu.

Cu toate acestea, operatorii economici de pe litoral contrazic tarifele atât de mici anunțate de președintele ANT și susțin că prețurile pentru vârful de sezon sunt altele. ”Eu, prin contract cu agenția de turism, la 3 stele în Mamaia vând o cameră cu mic dejun inclus pentru două persoane cu 220 - 240 de lei. La această sumă, agenția aplică un adaos. O cameră poate ajunge la 350 de lei/noapte la 3 stele. Și la All Inclusive, prețurile la Eforie Nord în vârf de sezon ajung la 330 de lei/noapte, și vă zic că sunt cele mai bune prețuri pentru acest serviciu”, a declarat managerul unor unități de cazare din Mamaia și Eforie Nord, Nicolae Bucovală. Și alți operatori economici susțin că o noapte de cazare în vârful sezonului la un hotel de 4 stele pornește de la 450 de lei, dar poate ajunge până la 600 de lei, nicidecum tarifele anunțate de Matichescu. De altfel, la o simplă căutare pe internet, preţurile actuale (şi care urmează să crească) sunt mai mari decât cele anunţate ieri de reprezentanta ANT.

Litoralul continuă să crească în preferințele românilor, asta datorită investițiilor importante care s-au făcut în ultimii ani, dar și pentru serviciile de calitate. ”În agenții, s-au înregistrat creșteri pe stațiunea Mamaia cu aproximativ 3% față de 2014, în timp ce în sudul litoralului sunt cu 7 - 8% mai mulți turiști”, a declarat președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Aurelian Marin, ieri, la o întâlnire cu autoritățile din turism și Protecția Consumatorilor, organizată în nordul stațiunii Mamaia. Reprezentanții patronatelor din turism susțin că cei care vin pe litoral ar trebui fie liniștiți, pentru că aproximativ 80% dintre unitățile hoteliere se încadrează în normele legale.

SERVICII MAI BUNE Unitățile care nu respectă standardele au fost și vor fi verificate în continuare atât de ANT, dar și de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC). ”În urma controalelor pe care le-am desfășurat, lucrurile au devenit în regulă la operatorii economici pe care i-am verificat. De exemplu, o unitate de alimentație publică din Eforie Sud, găsită cu nereguli anul trecut, în acest an a fost cea mai frumoasă unitate verificată. Sesizările înregistrate la ANPC în acest an sunt de două ori mai puține decât anul trecut”, a declarat președintele ANPC, Marius Dunca. Și ANT a intensificat controalele în unitățile de cazare de pe litoral, pentru a se asigura că serviciile sunt cele pe care operatorii economici se angajează că le oferă turiștilor. ”Până acum au fost verificate peste 155 de unități de cazare și alimentație publică, din care 71 au fost unități de cazare. S-au aplicat peste 60 de avertismente, dar și amenzi în cuantum de un milion de lei. De asemenea, au fost retrase certificatele de clasificare la 12 unități și o licență de turism pentru nerespectarea criteriilor de clasificare, funcționarea cu o altă structură decât cea care a fost clasificată, dar și nerespectarea contractului-cadru încheiat cu turistul”, a declarat Matichescu.