Primii fulgi de zăpadă la Constanţa au adus, în weekend, magia ţinuturilor albe din îndepărtata Antarctica. După ce a străbătut trei continente şi peste 13.000 de kilometri, în numai două luni, artistul fotograf Roger Mantu a revenit acasă, în oraşul de la malul mării, pentru a le oferi constănţenilor, prin intermediul unei inedite expoziţii de fotografie, fascinaţia momentelor de neuitat trăite în peisajul îngheţat al Antarcticii. Coloniile de pinguini, feeria şi maiestuozitatea peisajelor înzăpezite, cu minunatele vieţuitoare care încă mai populează solul, apa şi aerul, explozia de culoare a universului glaciar - văzut, descris şi imaginat, deseori, doar... alb-negru - reprezintă tema expoziţiei „Antarctica” by Roger Mantu, vernisată sâmbătă seară, la Grand Rex Hotel din Mamaia.

Evenimentul a reunit un public numeros şi select, superbele imagini de pe simeze vorbind de la sine despre temerara aventură a autorului în ţinuturile îngheţate. Privirile celor prezenţi la vernisaj au fost încântate de fotografiille care surprind natura în toată splendoarea ei şi dovedesc sensibilitatea aparte a artistului fotograf, Roger Mantu punând accent nu doar pe frumuseţea tărâmului alb, ci şi pe sentimente, chiar şi în lumea animalelor. În deschiderea manifestării a luat cuvântul directorul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, Adrian Mănăstireanu, care s-a arătat impresionat de fotografiile expuse. „Obişnuit fiind cu viaţa animalelor sălbatice, dar crescute numai în captivitate, toate fotografiile prezentate m-au făcut să tremur de emoţie. Natura este sublimă în totalitatea ei, iar animalele sunt superbe. Deplorabil este faptul că nu facem nimic ca să o îngrijim. Vreau să îi mulţumesc lui Roger Mantu că a adus publicului larg aceste imagini superbe”, a declarat acesta. La rândul său, asaltat de întrebări, artistul fotograf a împărtăşit celor prezenţi câteva momente din timpul expediţiei sale în Antarctica. Roger Mantu şi-a început discursul prin a le mulţumi prietenilor şi tuturor celor care l-au sprijinit pentru a-şi împlini acest vis: „Este un proiect important pentru mine, am fost chiar până la capătul lumii pentru asta şi doresc să le mulţumesc prietenilor, care m-au susţinut încă de la început”. Acesta a adăugat: „A fost un proiect pe care îl visez demult şi care a început acum doi ani, la Cercul Polar de Nord, în Norvegia. Atunci am fost puţin dezamăgit, pentru că nu am văzut atâta gheaţă cât mi-am dorit şi nici animale. Am început să studiez lucrurile mai în detaliu şi aşa am ajuns în Antarctica, cel mai fascinant loc de pe Pământ”.

Autorul expoziţiei le-a povestit celor prezenţi că expediţia a avut loc anul acesta, pe trei continente. „Am pornit din Argentina, în Ţara de Foc, iar de acolo am plecat spre Antarctica - un tărâm fascinant. Toată lumea, când spune Antarctica, îşi imaginează locurile alb-negru. În realitate, este fascinant, este o saturaţie de culoare, de vegetaţie, sunt foarte multe animale, este plin de viaţă, în apă, în aer, pe uscat... Pentru un fotograf este ceva de vis!”, a povestit Roger Mantu. „Din Antarctica, am plecat înspre Nord, spre Ecuator. În drumul nostru ne-am oprit pe nişte insule uitate de lume, am trecut prin insula Sf. Elena, unde a fost exilat Napoleon. Expediţia s-a terminat în Insulele Capului Verde”, a mai spus autorul evenimentului expoziţional. Roger Mantu s-a aflat pe o navă rusească de expediţie, cu echipament de specialitate pentru cercetări şi echipaj rusesc, organizatorul expediţiei fiind un olandez iubitor de natură, de numele căruia se leagă peste 100 de astfel de aventuri, la Polul Nord şi Sud.

Referitor la mesajul întregului eveniment expoziţional, Roger Mantu a declarat: „Încerc, prin aceste imagini, să sensibilizez oamenii şi să le spun să aibă puţin mai multă grijă când este vorba despre expansiunea vieţii moderne. Şi am putea începe prin a nu mai arunca gunoaie pe geamul maşinii. La nivel global contează...”.

În cadrul evenimentului de sâmbătă seară a fost lansat şi Calendarul Antarctica 2010. După vernisajul de la Grand Rex Hotel din staţiunea Mamaia, începând de astăzi şi până pe 1 ianuarie, expoziţia va fi deschisă circuitului public, în incinta City Park Mall. Expoziţia este cu vânzare, profitul obţinut urmând să fie donat Delfinariului Constanţa.