Anthony Delon divorţează

Actorul francez Anthony Delon s-a despărţit de soţia sa, Sophie Clerico, cu care are două fiice, Lou, de 16 ani şi Liv, de 11. Confirmarea a venit chiar din partea fiului lui Alain Delon. Acesta i-a mărturisit bunului său prieten Cyril Viguier că are un an foarte prost, în care şi-a pierdut naşul, pe regizorul şi producătorul Georges Beaume, dar a suferit şi sentimental. ”După 17 ani de convieţuire frumoasă, m-am despărţit de mama copiilor mei”, a dezvăluit actorul, care îşi legalizase legătura cu Sophie Clerico în 2006. Anunţul vine după ce în presă s-a speculat că Anthony Delon, care va împlini 48 de ani în luna septembrie, ar fi foarte apropiat în ultima vreme de Anna Sherbinina, actriţă şi model. Actorul francez îşi petrece vacanţa la Cap Ferret, la reşedinţa prietenului său.