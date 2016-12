Anthrax la tribunal

Cântăreţul Dan Nelson şi-a dat în judecată foştii colegi din trupa Anthrax, cerând daune de 2,65 milioane de dolari, pe motiv că aceştia ar fi dat declaraţii false în legătură cu plecarea sa din formaţie. Suma cerută de Nelson include şi drepturile de autor pe care managementul fostei sale trupe nu i le-ar fi plătit. Dan Nelson a părăsit trupa Anthrax în 2009, după ce înregistrase o parte din materialul pentru un nou album al formaţiei. El a fost atunci înlocuit de John Bush, care a părăsit trupa la scurt timp, fiind înlocuit de Joey Belladonna, care a lucrat cu Anthrax pentru al zecelea album al trupei, ”Worship Music”. Potrivit cotidianului ”The New York Post”, Dan Nelson cere daune morale trupei, susţinând că bateristul Charlie Benante, basistul Frank Bello şi chiaristul Scott Ian au declarat, în mod fals, în numeroase interviuri, că el ar fi părăsit brusc formaţia, după ce s-a îmbolnăvit şi şi-a forţat astfel colegii să anuleze un turneu. Nelson s-a arătat nemulţumit că este descris, astfel, ca un om abuziv şi susţine că foştii colegi l-ar fi calomniat intenţionat şi că din cauza lor ar fi pierdut anumite sume de bani. Totodată, acesta spune că ar fi semnat o parte dintre piesele de pe albumul ”Worship Music” dar nu a fost plătit. Dan Nelson a intentat procesul săptămâna trecută, la o instanţă din New York.

Anthrax este o trupă americană de heavy metal înfiinţată la New York, în 1981, devenită ulterior una dintre cele mai populare formaţii de pe scena trash metal-ului anilor \'80. După ce acest curent a câştigat o popularitate tot mai mare, la mijlocul anilor \'80, Anthrax a fost inclusă în The Big Four (Cei patru mari), grupul celor mai celebre formaţii ale acestui curent muzical, alături de Metallica, Megadeth şi Slayer.