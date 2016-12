Antibiotice Iaşi - proiect de succes, “Cantacuzino” - proiect eşuat!

Societatea Antibiotice Iaşi nu va fi privatizată, fiind un exemplu că există şi unităţi de stat care funcţionează foarte bine, a declarat, sâmbătă, premierul Victor Ponta, aflat într-o vizită la Iaşi, însoţit de ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, ministrul Muncii, Rovana Plumb, primarul Iaşiului, Gheorghe Nichita, dar şi de câţiva parlamentari de Iaşi ai PSD. Mai mult decât atât, el susţine că pe baza managementului companiei, împreună cu Ministerul Sănătăţii, se va putea salva Institutul „Cantacuzino”. Oficialii au văzut două dintre secţiile societăţii, apoi au asistat în sala de festivităţi, în care se aflau aproximativ 200 de angajaţi, la o prezentare a companiei. Ponta a promis că profitul obţinut de Antibiotice va putea fi reinvestit şi în următorii ani pentru modernizarea unităţii. Premierul le-a spus angajaţilor de la Antibiotice că este pentru prima dată în viaţă când se trezeşte dimineaţa cu antibiotice şi a adăugat că, în timp ce societatea ieşeană este un proiect de succes, Institutul “Cantacuzino” reprezintă un proiect eşuat. “Aici, la Iaşi, s-au ocupat oameni buni, dincolo s-a ocupat ministrul Nicolăescu şi n-a ieşit bine”, a afirmat Ponta.

SALVAREA “CANTACUZINO”! Premierul a declarat că aşteaptă de la conducerea Antibiotice Iaşi să ajute Ministerul Sănătăţii pentru salvarea Institutului “Cantacuzino”. “Pe baza managementului celor de la Antibiotice, împreună cu ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, putem salva şi acel brand. Anul trecut l-am întrebat pe ministrul Eugen Nicolăescu dacă-şi asumă programul de salvare a Institutului „Cantacuzino“. Eu nu am crezut în el (în program - n.r.), pentru că am vorbit şi cu alţi specialişti. Ministrul mi-a zis: “da, eu îmi asum toată responsabilitatea”, dar acum nu mai e ministru. Am pierdut un an, însă am pierdut şi mulţi bani”, a spus premierul. Directorul Antibiotice Iaşi, Ioan Nani, i-a solicitat premierului să intervină la Ministerul Finanţelor pentru ca bugetul pe acest an al societăţii ieşene să fie aprobat, astfel încât, de la 1 iulie, salariile a peste 1.000 de angajaţi ai fabricii să poată fi majorate cu aproximativ 200 de lei. Ponta a promis că situaţia va fi rezolvată şi că lefurile angajaţilor de la Antibiotice vor putea fi mărite.