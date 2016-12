“Anticomunişti” băsescieni

Preşedintele Traian Băsescu a început premierea celor care i-au fost alături. Prin intermediul premierului Emil Boc, Băsescu i-a miluit pe Vladimir Tismăneanu şi Iona Stanomir cu funcţii la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), apărut prin comas area, în 2009, a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR) şi a Institutul National pentru Memoria Exilului Românesc (INMER). La sfârşitul săptămânii trecute, Boc a dispus eliberarea lui Marius Oprea de la conducerea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi a lui Dinu Zamfirescu de la şefia Institutului pentru Memoria Exilului Românesc. Tismăneanu a condus comisia prezidenţială care a întocmit raportul de condamnare a crimelor comunismului în baza căruia preşedintele Băsescu a condamnat regimul comunist din România, în decembrie 2006, în Parlament, ca fiind ilegitim şi criminal. Potrivit unei decizii recente a Guvernului, IICCMER va fi condus de un preşedinte executiv, iar rezultatele obţinute în activitate vor fi evaluate de un consiliu ştiinţific constituit din 14 membri, personalităţi ale lumii academice. Preşedintele executiv are un mandat de cinci ani şi este numit şi eliberat din funcţie prin decizie a primului-ministru. Preşedintele PNL, Crin Antonescu, i-a transmis, săptămâna trecută, premierului Emil Boc, că Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului şi Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc trebuie să funcţioneze în continuare cu liberalii Marius Oprea, respectiv Dinu Zamfirescu la conducere. El a apreciat că ar fi “culmea penibilului” dacă Guvernul lui Traian Băsescu îi va schimba pe cei doi din fruntea acestor institute. Acest lucru s-a întâmplat, iar pe Băsescu şi pe Boc nu i-a interesat că sunt penibili. Decizia lui Boc a fost comentată de Marius Oprea. Acesta susţine că îi este ruşine că a făcut parte din comisia prezidenţială condusă de Vladimir Tismăneanu, cel numit în locul său. “Ceea ce i s-a întâmplat lui Ceauşescu, care nici acum nu se ştie unde este îngropat, iar familiei sale i se refuză accesul la rămăşiţe, li se întâmplă şi morţilor comuniştilor. Dacă nu mai suntem lăsaţi să facem investigaţii pe urmele criminalilor, asta anulează orice efort de condamnare a comunismului”, a declarat Oprea. “Noul Institut nu mai are voie să dezgroape morţii, pe cei ucişi prin păduri, pentru că nu mai are astfel de atribuţii. Eu nu am făcut teorie, eu nu am stat în bibliotecă, eu am căutat morţii prin munţi. Acum nu că-i îngropăm a doua oară, dar turnăm şi beton peste ei”, a adăugat Oprea.