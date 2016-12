Anticoncepţionalele duc la disfuncţii sexuale

Se spune că pilula reduce libidoul, însă această afirmaţie are în prezent, graţie unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Heidelberg, în Germania, şi o baza ştiinţifică. Aprox. două din cinci femei suferă de disfuncţii sexuale, iar cel mai des întâlnită este chiar dorinţa sexuală scăzută, se menţionează în raportul Journal of Sexual Medicine, citat de The Telegraph. În cadrul studiului derulat în Germania, 1.806 femei active sexual în ultima lună au fost chestionate legat de activitatea lor sexuală din ultimele şase luni şi metodele de contracepţie. S-a observat că cele care care luau anticoncepţionale aveau şi cele mai multe disfuncţii sexuale, cel puţin comparativ cu cele care foloseau ca şi metodă de contracepţie prezervativul.