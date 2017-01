Antifrauda „exorcizează“ piața cărnii

Direcția Antifraudă dă din nou lovitura, de această dată în piața cărnii, punând pe butuci o rețea de firme-fantomă din Bihor care a prejudiciat statul cu peste 1,85 milioane euro în ultimul an. Ce se întâmpla, mai exact? Un grup de cetățeni români și maghiari controla o rețea de cinci firme-fantomă, al cărei rol exclusiv era de a simula activitate economică și a acumula obligații fiscale, pe care le prelua de la o a șasea firmă. „În ultimul an, evazioniștii au achiziționat din Ungaria aproape 2.500 tone de carne și produse din carne (miel și porc), facturând totul scriptic, prin rețeaua de firme-fantomă. Carnea a fost vândută cu precădere către un lanț de distribuție specializat din Arad, dar și către mai multe magazine de profil din Bihor. Prin înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economice fictive de către „fantome“ şi compensarea debitelor fiscale de către a şasea firmă, reţeaua obţinea un preţ mai mic decât cel practicat de concurenţă, cauzând, astfel, și prejudicii colaterale mediului de afaceri“, spun inspectorii antifraudă. Pentru recuperarea prejudiciului, ei au dispus instituirea de măsuri asigurătorii în valoare totală de 1.200.781 lei asupra bunurilor rețelei (imobile, mobilier, echipamente electronice etc.) şi sumelor datorate de către terţi. Antifrauda a sesizat și Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, suspecții fiind trimiși în judecată.