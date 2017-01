Antifrauda mai are mult de tras... până departe

Marea cruciadă împotriva evaziunii abia ce a început, așa că România are încă una dintre cele mai mici rate de colectare din UE, de 32% din PIB, a declarat ieri secretarul de stat în Ministerul Finanțelor Publice (MFP), Enache Jiru. „Între 2012 și 2014 am trecut printr-o perioadă de consolidare fiscală. Anul trecut, deficitul a fost de 1,5%, iar noi prognozasem 2,2% din PIB. În 2015, deficitul va fi destul de consolidat, iar ținta este de 1,8% (respectiv 1,45% după standardul european de contabilitate - ESA). Vom continua consolidarea administrației fiscale și campania antifraudă“, a spus Jiru. El a precizat că, odată cu demararea acțiunilor de control ale ANAF, colectarea veniturilor a crescut cu 0,5% din PIB (un plus de 3,5 miliarde lei la buget, în trimestrul I din 2015).