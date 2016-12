Antioxidanţi din... natură

Roşiile, în principal, dar şi ardeii aduc cel mai puternic antioxidant - licopenul - care luptă împotriva îmbătrânirii, care combate problemele cardiovasculare şi previne apariţia celulelor canceroase. În plus, roşiile, ardeii şi castraveţii au proprietăţi anticelulitice recunoscute şi sunt legumele de bază ale dietei de vară. Trebuie spus că licopenul care există în toate fructele şi legumele roşii este un mediator al bronzului frumos. Iar toate astea cu foarte puţine calorii şi multă apă naturală. O roşie medie, de exemplu, este săracă în carbohidraţi, are doar are 30 de calorii, şi asigură 40% din vitamina C şi 20% din vitamina A necesară pentru o zi întreagă.