SELECŢIE DE MODELE POETICE Pe piaţa de carte constănţeană a ajuns, recent, o antologie bilingvă româno-turcă, apărută, luna trecută, în Turcia, la editura Dogu şi a cărei traducere în limba română este realizată de o constănţeancă. Este vorba despre Guner Akmolla, membră a Uniunii Scriitorilor din România (USR), secţia traducători, care şi-a lăsat inconfundabila amprentă asupra volumului „Turk lirik antolojisi”/ Antologia liricii turce”, o selecţie de modele poetice desprinse din evoluţia artistică a marilor poeţi turci. Materialul în limba turcă a fost oferit de poetul Anatoliei din Erzingean, Halil Ibrahim Ozdemir, material tradus de Guner Akmolla, iar primarul oraşului Erzingean, Yuksel Ciakăr, a suportat întreaga sumă de publicare în Turcia.

Despre antologia care a beneficiat de o lansare oficială, luna trecută, la Centrul Cultural „Yunus Emre”, traducătoarea Guner Akmolla a declarat: „Activitatea unui scriitor şi mai ales a unui traducător este plăcută, dar deloc uşoară. Momentele de întâlnire cu marele public cititor devin, însă, adevărate festine cultural-spirituale. La „Şiir Şoleni” - Festivalul Poeziei de Limbă Turcă, amplă acţiune pentru lumea noastră turcă, la care am avut şi eu fericita ocazie să particip, acum un an, în Kosovo, am avut inspiraţia de a mă ocupa de traducerea în limba română a marilor poeţi turci: Fuzulî, Nefi, Aşâk Veysel Şatîroglu, Namîk Kemal, Nazim Hikmet, Negip Fazil Kîsakurek, Mehmet Atilla Maraş, Halil Ibrahim Ozdemir. Aşa s-a născut ideea realizării acestei cărţi, ing. Buran Serpedin acordându-mi sprijinul necesar ca specialist, fiind lector de carte”.

PE URMELE POEŢILOR TURCI Prefaţa volumului este semnată de criticul literar, poetul şi eseistul Marius Chelaru, care remarcă: „Orice întâlnire cu literatura, cu poezia unei alte ţări, este, întotdeauna, ceva aparte. Iar în ce ne priveşte, pentru noi, românii, deşi istoria a făcut ca destinele ţărilor noastre să fie legate de secole, o călătorie cu sufletul pe drumurile bătute de poeţii turci din orice perioadă este cu atât mai interesantă”. La rândul său, scriitoarea constănţeană Mihaela Burlacu, membră a USR, Filiala Dobrogea, a observat: „Orice traducere ne oferă o frescă asupra unei alte lumi. Este o carte binevenită în spaţiul dobrogean, model de convieţuire multietnică, pentru a cunoaşte mai bine autorii etniilor de pe aceste meleaguri. Volumul este interesant structurat şi ne oferă o perspectivă sugestivă asupra diverselor etape ale poeziei turce”.

„Prin această culegere antologică am urmărit să redau o imagine din trecut, din poezia turcă, urmărind epocile ei importante, în dorinţa cunoaşterii prin poezie. Literatura turcă nu se poate încadra în graniţe conturate de un anume criteriu. Ea îşi are originea în monumentalele inscripţii ale anului 731, inscripţii cunoscute în lume sub denumirea de „Inscripţiile orhonice”, documente eterne, care, în viziunea oamenilor de ştiinţă, plasează originea literaturii turce undeva acum 2.500 - 3.000 de ani.(...) Limba în care au fost scrise aceste pietre funerare regale lărgeşte graniţele limbii literare turce, făcând-o aproape imposibil de trasat analitic”, mai precizează traducătoarea Guner Akmolla.

Următorul volum tradus în limba română de constănţeanca Guner Akmolla este intitulat „Poeţii din Erzingean”, carte care va apărea tot în Turcia, la Editura Dogu (Răsărit). Până în prezent, Guner Akmolla a tradus peste 20 de volume, apreciate atât în ţară, cât şi peste hotare.