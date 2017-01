MII DE EURO DIN... MEDITAȚII Povestea de prietenie dintre Crin Antonescu și Klaus Iohannis ne-a fost fluturată pe sub nas de când a apărut primarul sibian în peisajul politic. Cât de veridică este prietenia lor rămâne de discutat, însă, la început, Antonescu s-a luptat mult să ne facă un portret grandios al edilului de Sibiu. Asta ne aduce aminte de povestea lui Ginghis Han, cuceritorul mongol, care a chemat, într-o zi, un pictor și i-a poruncit să-i facă portretul. Artistul l-a reprezentat așa cum l-a văzut - bătrân, cocoșat, chior și abia ținându-se de cal. Furios, Ginghis a poruncit să i se taie capul. Un alt pictor l-a făcut frumos și tânăr, dar a sfârșit ca și primul. A urmat și un al treilea, care l-a pictat din profil ca să nu se vadă că e chior, călare pe un cal pentru a nu se vedea că e șchiop și cu tot felul de drapele în spinare care-i ascundeau cocoașa. A fost acoperit cu onoruri și daruri, devenind pictorul oficial al curții. Cam așa a fost Antonescu: l-a zugrăvit frumos pe Iohannis, dar a ascuns... ce trebuie. De exemplu, primarul sibian este (aproape) proprietar peste şase imobile. El a susținut că primul a fost cumpărat din banii de nuntă şi a continuat achiziţiile din banii obţinuţi din salarii şi... meditaţii. Dar el a câştigat sute de mii de euro și din chirii, deși Tribunalul Braşov a hotărât luna trecută că Iohannis nu are niciun drept asupra uneia dintre clădiri. Astea sunt chestii ascunse bine de prietenul Antonescu. Așa cum se păstrează tăcerea și asupra faptului că edilul este reprezentantul BMW și că primește în fiecare an câte o mașină extrem de scumpă ca să se plimbe în interes... personal.

PRIETENIE CU NĂBĂDĂI Și totuși, Iohannis l-a dat deoparte pe Antonescu, considerând că acesta nu face și nu trebuie să facă parte din delegaţia de negociere a PNL cu PDL pentru fuziune, rostind, uşor amuzat, în vârful buzelor: „Parcă îmi amintesc că s-a retras de peste tot, aşa îmi amintesc eu. (...) Dar tot prieteni suntem, şi cu mici împunsături... nu e nicio problemă". Deci Antonescu și-a luat un șut de la Băsescu și acum un altul de la amicul Iohannis. În plus, deși se visează candidatul unic al noii formațiuni rezultate din fuziune și chiar al dreptei unite, Iohannis nu are și o propunere pentru funcția de prim-ministru, în eventualitatea câștigării prezidențialelor, ceea ce arată că este total lipsit de certitudini pentru alegerile din toamnă. "Guvernul PNL-PDL se negociază după prezidenţiale, nu vom avea un tandem în campanie", spune el. Cu această atitudine, rămâne de văzut ce va putea obține Iohannis din negocierile cu PDL mai mult decât numele partidului, foarte important, de altfel. În eventualitatea cedării unor funcții importante în viitorul partid și eventualul guvern în fața celor de la PDL, Iohannis riscă să piardă, în fața democrat liberalilor, orice pârghie politică. În ce privește dosarul său de incompatibilitate, Iohannis susține că nu are niciun stres, căci specialiştii consultaţi de el i-ar fi spus că ar putea fi judecat de ÎCCJ într-un an sau doi, deoarece nu a primit notificare privind primul termen. Probabil că speră să ajungă președinte și să se folosească și el de imunitate... ca Băsescu.

Asemănările dintre Băsescu și Iohannis, "înfiorătoare"

Declaraţile lui Iohannis de luni seară i s-au părut primarului craiovean Olguța Vasilescu "o mostră de preluare, la vrac, a temelor promovate de Traian Băsescu în ultima perioadă. Asemănările sunt pe cât de izbitoare, pe atât de înfiorătoare. La o primă vedere, se pare că fiecare lider care preia frâiele PNL cade victimă cântecelor de sirenă dinspre Cotroceni. Mai răsfiraţi, băieţi, mai răsfiraţi. Înţeleg că vreţi neapărat binecuvântarea jupânului dreptei, dar asta nu înseamnă că trebuie să îi consideraţi pe toţi românii amnezici sau masochişti". Un alt deputat PSD, Ionuț Vulpescu, a ajuns la o concluzie asemănătoare: "Iohannis repetă ca un elev docil mesajul lui Băsescu. Politica la nivel înalt nu se face cu duplicitate și politicianism, iar Klaus Iohannis ar trebui să învețe acest lucru. Dacă Iohannis vrea să devină un alt Traian Băsescu, atunci îi recomand să stea de vorbă cu românii."