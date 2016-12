Antonescu a repetat un an de facultate “cu complicitatea medicilor”

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, afirmă că a repetat intenţionat doi ani de studiu din timpul facultăţii, şi nu a fost repetent, aşa cum i s-a spus că s-a afirmat “pe un blog”, adăugînd că nu ştie dacă această “presupusă repetenţie” va fi sau nu folosită ca armă politică de către adversarii săi: “Am făcut Facultatea de Istorie - Filosofie şi, la un moment dat, am repetat, nu am rămas repetent, am repetat deliberat doi ani. Un an de studii l-am repetat în condiţiile în care, în sesiunea de iarnă, şi asta se poate verifica în foile matricole, primisem nota maximă la toate examenele, deci nota 10. Dar eu am decis să repet anul, împreună cu încă doi sau trei colegi. Aşa am decis noi atunci”. Liderul PNL a explicat că a repetat şi ultimul an de studii, pentru a evita ca, după absolvire, să primească o repartiţie într-o localitate rurală: “Am decis să repet ultimul an, să amîn absolvirea facultăţii, aşa cum se făcea atunci. Abia mă căsătorisem şi am decis să repet anul pentru că repartiţiile deveniseră cu totul şi cu totul extraurbane şi la mari depărtări de oraşe, iar din acest motiv - poate nu e tocmai onorabil, dar nu am ce să ascund - am decis să repet, din motive medicale, cu complicitatea medicilor din Spitalul Studenţesc, care, se ştie, se ocupau cu aşa ceva”. Antonescu a afirmat că, în cazul în care în campania pentru alegerile prezidenţiale i se va reproşa acest lucru, va răspunde încercînd să explice împrejurările în care, tînăr fiind, şi-a prelungit studenţia. De asemenea, el a anunţat că moţiunea de cenzură PNL-UDMR împotriva rectificării bugetare şi a Ordonanţei privind deconcentratele, va fi depusă probabil, astăzi, la Parlament, menţionînd că este finalizată şi are semnăturile necesare. Întrebat dacă Petre Roman îi va fi consiler politic pînă la alegerile prezidenţiale sau şi după alegeri, Antonescu a recunoscut că acesta este unul dintre consilierii pe care are dreptul, conform statutului, să îi desemneze, menţionînd că apreciază “asistenţa” fostului premier, dar evitînd să spună cît va dura colaborarea. Petre Roman s-a înscris în PNL ca urmare a candidaturii sale la alegerile parlamentare, pentru un colegiu uninominal senatorial din străinătate. El a fost numit consilier politic, la începutul acestei săptămîni, de către preşedintele PNL.