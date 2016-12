Antonescu, considerat vinovat de ruperea USL

21:30:47 / 27 Februarie 2014

CITITORUL BULVERSAT

Ca cititor zilnic a jurnalului telegraf sunt bulversat de COMENTARIILE PARSIVELE ale unor comentatori cu coloana vertebrala ca de RAMA taratoare, impostori , analfabeti, fara LOGICA, STIINTA si INTELEPCIUNE , toti facand parte din CLOACA lui tr, basescu,. Cateva lucruri trebue retinute; 1-- Crin Antonescu a devenit adevaratul impostor si TRADATOR care a facut la comanda MISALEASCA a lui tr, basescu sa rupa USL-ul 2- Cr. Antonescu este HIBRIDUL lui basescu a devenit in ultimele 6 luni RECHINUL preocupat de ACAPARAREA PUTERII, prin orice metode si mijloace neortodoxe., 3-- Ca avoton lipovenesc, Crinutu este un berbec care nu aqre pe creer nici o circonvulutione ca sa mai retina dece poporul roman a VOTAT USL si nu PNL separat sianume ca ; = Sa aliat cu PSED - Victor PONTA si PC- Daniel Constantin ca sa duca lupta pana la capat de a DEBARCA si trimite in puscarie pe Tiranu, Dictatorul si Diversionistul presedinte jucator ; TR. Basescu = Schimbarea regimului Basescu- Boc-Ungureanu- regim totalitar = Limitarea atributiilor serviciilor secrete de informare si urmarire a celor care nu sunt deacord cu ce vrea tr. basescu = Schimbarea conducatorilor din parchetul general , DNA curtea constitutionala si curtea suprema care s-au dovedit in cei 10 ani de GUVERNARE BASESCU ca sant adevarate institutiii de FORTA ,ACTIUNE si loialitate DICTATORULUI.,