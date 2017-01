Antonescu, de la șef de partid la simplu senator

Cine își mai amintește de Crin Antonescu? Lăsând la o parte porecla pe care a primit-o din partea colegilor săi politicieni - Căcărău, sau cea pe care i-a dat-o Vadim Tudor - Mireille Mathieu, în urmă cu un an, Antonescu era pe cai mari, în fruntea PNL și co-președinte al USL, alături de Victor Ponta. Ba chiar, dacă nu ar fi rupt USL, el ar fi putut candida la Președinție, așa că, nici în cele mai negre vise, liberalul nu și-ar fi închipuit că va ajunge, peste doar un an, un simplu nume în lista senatorilor PNL. Dacă la începutul lui 2014 nu era zi în care să nu apară fie la TV, fie în presa scrisă, acum abia dacă se mai aude de el. Ne-am adus aminte de Crin Antonescu după ce am aflat că a pierdut singura funcție mai importantă care i-a rămas, cea de președinte al Comisiei pentru revizuirea Constituției. Cel mai probabil, această funcție îi va reveni social democratului Ioan Chelaru, care a anunțat că va înainta propunerea de modificare a componenţei Comisiei comune Birourilor Permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, urmând ca desemnarea noului președinte să aibă loc într-o ședință comună a Parlamentului. De altfel, președintele executiv al PSD, Liviu Dragnea, a și prezis că Antonescu va ajunge un „simplu pieton”.