Antonescu îi cere lui Băsescu să nu se mai „milogească”

Candidatul PNL la Preşedinţie, Crin Antonescu, i-a transmis, ieri, preşedintelui Traian Băsescu, să înceteze „milogeala”, referindu-se la propunerea acestuia de guvernare PD-L - PNL. „E încă o încercare deja jenantă a preşedintelui Băsescu de a căpăta ceva voturi eventual de la liberali sau de a pune pe gânduri, de a seduce unii parlamentari liberali sau pe cineva din PNL. PNL ştie foarte bine ce şi cu cine poate să discute de pe scena politică şi cu Traian Băsescu noi am făcut o alianţă, noi am ajutat, cred eu decisiv, ca Traian Băsescu să devină preşedinte acum cinci ani. Noi am guvernat împreună cu Traian Băsescu şi ştim foarte bine despre cine e vorba, aşa încât să încerce să-şi ia voturile singur, fără a se baza pe PNL”, a spus Antonescu. El a mai spus că Băsescu se teme de el pentru că nu-l poate evita în turul II şi pentru că poate răspunde la toate întrebările românilor. Liberalul a subliniat că el este „cel care îl poate întreba fără niciun fel de teamă” pe şeful statului - „Domnule preşedinte Traian Băsescu să le spunem cine a prăpădit flota României? Băsescu sau Antonescu? Cine şi-a luat ilegal casă în strada Mihăileanu? Băsescu sau Antonescu ? Fratele cui face tot felul de afaceri dubioase? Al lui Băsescu sau Antonescu? Cine şi-a adus toată clica la Cotroceni sau la Guvern? Băsescu sau Antonescu? Cine a guvernat în 2009, i-a minţit pe pensionari, pe profesori, Băsecu sau Antonescu?”.