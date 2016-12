Antonescu l-ar dori premier în timpul mandatului său pe Patriciu

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a fost întrebat, miercuri, într-o emisiune televizară, dacă l-ar propune vreodată pe Dinu Patriciu pentru funcţia de prim-ministru în timpul mandatului său de cinci ani, dacă ar ajunge preşedinte. El a răspuns afirmativ, însă a menţionat că nu în această toamnă, cînd opţiunea sa clară este Klaus Iohannis: “Da, l-aş propune, nu îl voi propune acum, e clară opţiunea mea, e Klaus Johannis, dar Dinu Patriciu, asemeni altor oameni din România din zona de afaceri, într-un moment sau altul, sau din partidele politice, pot să se califice, respectînd condiţiile constituţionale pentru funcţia de prim-ministru. Dinu Patriciu este un cetăţean al României, personaj important în economia românească, e un om cu relaţii internaţionale, cu un anumit prestigiu, care nu văd de ce ar fi sub interdicţie pentru vreodată posibilitatea de a fi prim-ministru. Nu e cazul, categoric, acum, opţiunea mea este fermă şi o voi îndeplini, ea se numeşte Klaus Johannis”. Întrebat ce rol ar putea avea Călin Popescu Tăriceanu, liderul PNL a menţionat că fostul premier ar fi “în aceeaşi situaţie cu Patriciu”: “Tăriceanu va avea un rol în continuare în politica românească, în PNL, am spus, de pildă, alăturîndu-l cu Roman, Severin, că putea fi o ipoteză pentru comisar european - nu doreşte. Cred că va avea un rol în politica românească şi de PNL, nu legat direct de mine, dacă ajung preşedinte”. Antonescu a mai spus, ca răspuns la altă întrebare, că ar fi fericit să aibă lîngă el anumiţi oameni ca şi consilieri, precum “Andrei Marga pentru educaţie, Corneliu Dobriţoiu pentru apărare, Renate Weber şi Marian Nazat pentru probleme de justiţie, de ordine publică“. Întrebat care este primul lucru pe care l-ar face ca preşedinte, Antonescu a spus că l-ar desemna pe Klaus Iohannis premier. El a subliniat că nu ştie dacă actuala majoritate parlamentară ar fi dispusă la acest efort, adăugînd că speră acest lucru: “Sînt nişte diferenţe aici. În momentul în care am discutat varianta Iohannis am avut în vedere şi continuarea ei, ca ipoteză, n-o pot face singur. Alţii mai puţin. Au timp să ia această decizie în acel moment şi dînşii. Nu ştiu. Cine vine la o asemenea formulă legată de un program, nu un om, sigur poate forma o majoritate. Eu cred că există o bună şansă ca această majoritate să se păstreze după alegeri, PD-L s-a izolat, nu şi-a dat şansa de a se distinge cumva de Băsescu şi probabil că va fi destul de greu să se lepede destul de repede de tot ce s-a întîmplat în toţi aceşti ani. Nu există partide sau oameni excluşi de la această construcţie, în afară de cei evident incompatibili sau compromişi cu un asemenea proiect. Sînt multe lucruri pe care ar trebui să le sacrifice şi PSD şi PNL şi chiar UDMR”.