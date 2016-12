Antonescu: „N-am de gând să preiau PNL Bucureşti”

Aşa-zişi nori negri deasupra PNL-ului! Zvonurile apărute în presa centrală zilele trecute potrivit cărora preşedintele liberal, Crin Antonescu, râvneşte la filiala PNL Bucureşti, au fost demontate, ieri, chiar de liderul PNL. Antonescu a făcut precizările ca replică la informaţiile apărute într-un cotidian central, care a susţinut că preşedintele PNL are în intenţie ca, la Delegaţia Permanentă de la sfârşitul săptămânii, să preia conducerea PNL Bucureşti. \"Nu am nici cel mai mic gând în acest sens, organizaţia de Bucureşti funcţionează, nu am avut niciun fel de discuţie în sensul acesta. Indiferent ce se va întâmpla pe parcursul timpului, Bucureştiul are oameni, organizaţiile din Bucureşti au oameni şi acum şi eventual pe viitor. Nu trebuie să-mi asum eu conducerea filialei şi nici prin cap nu mi-a dat chestiunea asta. Am cu ce mă ocupa, vă rog să mă credeţi\", s-a referit preşedintele PNL la posibilitatea de a-şi asuma coordonarea PNL Bucureşti. Crin Antonescu a subliniat că relaţia sa cu Andrei Chiliman este una \"foarte normală şi nu există nicio ruptură, aşa cum s-a speculat prin presă\". \"Citesc azi şi mă înfior cum urmează să-i omor pe Chiliman şi pe Patriciu deodată, acum, la Constanţa. Îmi pare rău, dar nu sunt pe ordinea de zi aceste subiecte, aceste crime, şi nu pot decât să constat cu tristeţe că un brand publicistic în România a ajuns chiar pe trepte destul de joase (...) Astea sunt pur şi simplu minciuni, dezinformări\", consideră Antonescu.