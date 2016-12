Antonescu nu intră în turul II la prezidenţiale

07:15:06 / 27 Martie 2014

FALS

SONDAJE false......comandate ,politic........iar daca sunt adevarate inseamna ca romanii isi merita soarta......nu se poate sa vrei sa-l votezi pe ponta cand ai in fata ochilor cat rau a facut in 2 ani si cate minciuni spune zilnic.Nu stiu daca cineva din candidati enumerati mai sus in articol ar fi un bun presedinte dar ponta sigur nu este!!