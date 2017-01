Antonescu, omul cu două fețe

14:44:14 / 09 Decembrie 2015

Omul cu doua fete

Stiu ca doua fete au discurile de megafon si nicidecum Crin Antonescu, deci titlu inscitant si plin de ura la adresa lui Antonescu Daca as fi NETREBNIC sa ma iau dupa titlu ar insemna ca AQntonescu are mai multe fete precum; Cand a parasit USL-ul, Cand s-a vazut de 20 de ori cu basescu,Cand a demisionat din fruntea PNL, Cand a demisionat di functia de presedint senat,cand s-a inscris in ppe, etc..,Ca atare Crin Antonescu nu are decat 2 fete; obrazul drept si obrazul stang, Aceste 2 fete si-le-a folosit conventional si cum s-a putut atunci cand PONTA si cu liviu dragnea ( doi olteni imputiti) il obligau sa faca ce nu trebue,. Dealtfel TRADATORII din PSD s-au vazut foarte bine in aceste momente grele cand a trbuit sa plece de-la guvernare-- CA TAUNUL CU PAIU IN CUR- vorba proverbului romanesc, facandu-se singuri de rusine si neputinta si mai mult a DISCREDITAT TOTAL SI IREVERSIBIL PARTIDUL P.S.D. , care se va destrama curand cu toate eforturile lui M. Geoana de a tine sus stindardul,. Ca atare articolul nu are nici o relevanta si mai mult ataca virulent pe Crin Antonescu fara nici un temei si nu spune despre cei adevarati care a DISTRUS USL-ul, adica ponta si gasca lui de olteni..............;