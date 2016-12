Antonescu: „PNL nu şi-a dorit un acord cu FMI”

PNL nu şi-a dorit niciodată un acord cu FMI, pentru că „tratamentul este extrem de dur”, a spus preşedintele PNL, Crin Antonescu, precizând că ar putea avea loc totuşi o discuţie cu reprezentanţii Fondului, prin care Guvernul să obţină ceva mai multă libertate. „Principala problemă pe care o are România este dezvoltarea, pe care FMI nu o poate rezolva. Nici nu-şi propune, nici nu pretinde, nici nu e treaba lui. E o problemă fundamentală economică, socială şi politică pentru noi, pentru că principalul angajament pe care l-am luat când am cerut voturile oamenilor a fost acela că vom reporni motoarele economiei şi vom crea locuri de muncă”, a explicat Antonescu. Întrebat dacă Executivul mai vrea un nou acord cu FMI, liderul liberal a răspuns că Guvernul are nişte necesităţi mai presus de propriile dorinţe. (P.N.)