Antonescu, portavocea lui Băsescu în teritoriu

OK, gata, ne-am săturat! Dar chiar ne-am săturat! După ce a înşelat încrederea a 7,4 milioane de români (adicătelea aceia pe care îi discreditează acum probabil pentru că au fost suficient de proşti încât să creadă în aerele sale antibăsiste), după ce de la “Jos Băsescu” a virat către „De-al dracu’ mă întâlnesc şi de 120 de ori pe zi cu Băsescu” şi de la „Sus USL”, a trecut la „Mă aliez cu orice partid politic (din opoziţie, desigur)”, Crin Antonescu vine la Constanţa şi ne lasă mască. După ce a urmat tot parcursul oratoric cu care ne-am obişnuit deja de două săptămâni (îl veţi putea citi în rândurile următoare), Antonescu a ţinut să ne explice ce crede el despre Portul Constanţa şi despre împărţirea acţiunilor Portului în varianta 33% pentru Primăria Constanţa, 33% pentru Fondul Proprietatea şi 33% pentru Ministerul Transporturilor. Cum îşi permite? Păi, la fel cum şi-a permis să facă front comun cu Băsescu împotriva noastră, a tuturor. Mai mult decât atât, cel pe care era cât pe ce să-l votăm preşedinte al românilor (piei!) a decăzut atât de mult încât vine şi ne povesteşte nouă, celor care locuim, plătim taxe, trăim în acest oraş, ce lecţii a învăţat el de la Cotroceni, de la cârmaciul căruia Constanţa îi stă ca un junghi în coaste. Aflaţi, dragi constănţeni, că Antonescu nu este de acord cu trecerea unui procent din acţiunile Portului la autorităţile locale. Mai exact spus: „Trecerea Portului la autorităţile locale nu este de bun augur”, a grăit Antonescu, prezent la Constanţa. Nu este de bun augur? Nouă ni se pare că dacă vom ajunge să plătim mai puţin la întreţinere este de bun augur. La „de bun augur” intră şi posibilitatea, ce devine certitudine odată cu trecerea acţiunilor Portului la autorităţile locale, ca în oraşul nostru să se facă proiecte mai multe, mai repede şi mai mari. Şi, surpriză (!), tot de bun augur este aceeaşi trecere a acţiunilor Portului la autorităţile locale, pe modelul Portului Rotterdam, unul dintre cele mai dezvoltate porturi din lume, care, ce să vezi, d-le Antonescu, vrea să vină să facă afaceri aici, la noi, crescându-ne în felul ăsta nivelul de trai, creând locuri de muncă, chestii de genul ăsta, concrete, pe care, probabil, dvs. vă faceţi că nu le înţelegeţi sau care nu-i convin lui Băsescu. Este acelaşi lucru. Să explicăm mai pe larg: una dintre cele mai importante măsuri, cu caracter imediat, este plata mai mică la întreţinere. Primarul municipiului, Radu Mazăre, declara, zilele trecute, că, prin trecerea acţiunilor Portului la autorităţile locale, subvenţia de care beneficiază o parte dintre constănţeni va fi mai mare şi, ca atare, aceştia vor plăti mai puţin. Mai mult decât atât, el a precizat că autoritatea locală va face în aşa fel încât mai multe familii să beneficieze de subvenţie. „Probabil vor mai fi încă 40% faţă de cei care primesc ajutor în momentul de faţă. Dacă acum avem peste 30 de mii de apartamente pentru care acordăm subvenţie, vrem să ajungem la 60 de mii“, a declarat Mazăre, care a explicat, însă, că realizarea acestui deziderat al administraţiei locale este strict legată de proiectul prin care o parte dintre acţiunile Portului vor trece la autoritatea locală. „Avem promisiuni că va fi exact cum am convenit cu premierul. Am reluat discuţia asta acum, pentru că s-a schimbat ministrul. Noul Guvern, pentru noi, pentru Constanţa şi pentru ceea ce am promis eu constănţenilor, este un lucru fantastic“, a mai declarat Mazăre.

Aşadar, domnule Antonescu, ca să concluzionăm: e de bun augur! Chiar e! Ştim, ştim, Băsescu nu este de acord, dar asta este viaţa. Şi dacă v-a trimis ca sol, cu-n „augur” în vârf de băţ, citiţi mai departe poezia. Dacă nu aveţi chef să o citiţi, vă spunem noi: pentru sol se termină nasol („nasol” - un cuvânt de aici, de pe la noi - sic!)!

„CUM SĂ-ŢI BAŢI JOC DE PROPRIUL ELECTORAT” În rest, Antonescu a declarat că periplul său prin ţară vizează luarea pulsului formaţiunii al cărei şef este, după ruperea USL. „Acum, PNL este într-o perioadă de reaşezare a tacticilor şi strategiilor pentru perioada următoare şi, în acest context, obiectivul numărul 1 este organizarea alegerilor europarlamentare“, a spus el. În ce priveşte ruperea USL - formula în care a fost votat de români, în general, şi constănţeni, în special -, Crin Antonescu a răspuns că, personal, nu are niciun regret. „Consider că am făcut lucrul corect. Nu am niciun regret. PNL s-a comportat ireproşabil în această alianţă şi am făcut un lucru corect pentru societatea românească. Nu am realizat o cercetare sociologică să vedem cum percepe electoratul ieşirea noastră de la guvernare şi ruperea alianţei, dar sunt optimist“, a afirmat liderul liberalilor. El a adăugat că partidul nu are probleme speciale de a se adapta la a face opoziţie. Poate că partidul pe care vajnic şi despotic îl conduceţi nu are probleme speciale în a se adapta, însă românii care v-au votat cu siguranţă au şi, mai mult ca sigur, asta se va vedea la alegerile europarlamentare şi, în special, la cele prezidenţiale! Filmul „Cum să-ţi baţi joc de propriul electorat” nu se opreşte însă aici. Candid (noi credem că totuşi era ironic), Antonescu a debitat, privind spre camere cu ochi apoşi, emoţionat (noi credem că era doar lumina, care îi intra în ochi): „(...) pe noi ne interesează cetăţenii şi alegătorii României. Ne interesează să convingem cât mai mulţi dintre aceşti cetăţeni (care?) că noi îi reprezentăm, că ne batem (poate pe burtă...) pentru valorile şi interesele lor şi nu ne interesează jocuri de alianţă pe spaţiu mic cu o formaţiune sau alta. Nu avem, în acest moment, nicio intenţie în acest sens“. Incredibil! Păi, tocmai ne-aţi desconsiderat la sânge, alegând să fugiţi în braţele preşedintelui ilegitim, pe care 7,4 milioane de mâini ca ale noastre au votat să-l trimită acasă! Şi nu e doar atât.

„AŞA A SPUS ŞI TRAIAN BĂSESCU!” După ce a virat cu pupa şi cu prora spre bravul cârmaci, Antonescu a devenit, oficial, portavocea acestuia. Întrebat ce soartă va avea Guvernul Ponta dacă magistraţii Curţii Constituţionale vor accepta sesizarea PDL privind neconstituţionalitatea învestirii Executivului, liberalul-şef a răspuns: „Nu ştiu ce se va întâmpla, pentru că avem, pentru prima dată în istorie, un Guvern învestit pe datorie. Aşa a spus şi Traian Băsescu!”. Wow! Cuminţel, şeful liberal nu iese din cuvântul lui Băsescu, că, cine ştie, poate-l supără pe acesta (să nu uităm că şeful statului i-a promis, mişeleşte, votul dacă intră în turul II cu Ponta - sic!) şi nu mai primeşte capital politic. Ca o lovitură pentru liberalii din fruntea deconcentratelor din teritoriu (de fapt, nu este nicio surpriză, el fiind primul care se dezice de membrii propriului partid: Mariana Câmpeanu, Daniel Chiţoiu, Cristian David şi Daniel Ruşanu), Antonescu a declarat că nu-l interesează dacă liberalii aceştia vor fi înlăturaţi sau nu de Guvern. Probabil tot o săgeată şi asta, pentru că este un lucru ştiut: la Constanţa, USL-ul funcţionează încă şi o face foarte bine, oamenii fiind interesaţi de lucruri concrete şi nu de mizeriile de la centru.

Flancat de preşedintele Organizaţiei Judeţene a PNL Constanţa, Gheorghe Dragomir, şi de liderul senatorilor, Puiu Haşotti, liderul liberalilor a reiterat mesajul-săgeată (care deocamdată nu reuşeşte să şi ţintească concret) că, atât în plan naţional, cât şi în cel local, PNL poate să facă alianţe cu orice partid, neexcluzând chiar o apropiere de PMP şi PDL, partide pe care până mai ieri le făcea cu ou şi cu oţet şi care, la rându-le, cer PNL-ului, pentru a fi primit în opoziţie, un regim de penitenţă prin care să convingă că „schimbarea la faţă” e reală. „În România, de 24-25 de ani, există un singur partid care a fost şi este şi rămâne nedezminţit de dreapta, prin program, prin origini, prin activitatea politică, indiferent că a fost la putere sau în opoziţie. Nu am avut niciodată pretenţia monopolului, nu am avut niciodată pretenţia că în România nu mai pot exista oameni de dreapta, grupuri de dreapta sau chiar partide de dreapta. Deci, noi ne desfăşurăm activitatea pe dreapta în continuare, dorim să ni se alăture sub orice formă orice persoană, grup şi, la o adică, partid care este de dreapta, care are compatibilitate cu noi. În sensul acesta spunem că dreapta nu poate exista decât în sau alături de PNL, nu dintr-un orgoliu, ci dintr-o constatare practică“, a afirmat Antonescu. Tare, nu? Portavocea lui Băsescu în teritoriu a venit să rostească, direct în urechile constănţenilor, aceleaşi inepţii pe care le mestecă de două săptămâni încoace şi de care, cum vă spuneam şi la începutul materialului, ne-am săturat! Definitiv, cu indignare, sus şi tare, ne-am săturat! Şi, cu siguranţă, portavocea naţional-liberală a cârmaciului pemepist va simţi asta, pe pielea ei, la alegeri! Indiferent despre care dintre ele este vorba! Nasol!