Antonescu şi Băsescu, schimb de replici pe tema intelectului

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a replicat, ieri, unor declaraţii ale preşedintelui Traian Băsescu în ceea ce priveşte intelectul său, precizând că ar putea fi şi două mii de persoane care să-l înfrângă la prezidenţiale, dar problema ar fi cum îşi dă seama Traian Băsescu despre acest lucru. Antonescu a fost întrebat cum vede declaraţiile preşedintelui Traian Băsescu, care a susţinut că în PDL sunt două persoane care ar putea să îl bată la alegerile prezidenţiale, pentru că îi sunt superiori intelectual şi au experienţă. Băsescu a mai declarat că USL a fost o alianţă de succes şi că este convins că Uniunea îl va susţine pe Crin Antonescu la prezidenţialele din 2014, iar acesta are şanse de a deveni preşedinte. Preşedintele Traian Băsescu declara, pe 15 februarie, că PDL are un prezidenţiabil acum în interiorul său, care este bărbat, precizând însă că actuala conducere a formaţiunii are o problemă „de a vedea ziua de mâine“.