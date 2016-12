Antonescu şi Orban nu se împacă

Preşedintele Comisiei pentru Statut, Mircea Ionescu Quintus, susţine că a avut o întâlnire cu preşedintele PNL, Crin Antonescu şi cu prim-vicepreşedintele Ludovic Orban, dar a precizat că aceştia nu s-au înţeles pe procedura de vot, în ceea ce priveşte modificarea statutului PNL. \"Am avut o întâlnire cu domnul preşedinte şi cu domnul Orban. Am fost şi am stat de vorbă cu domnul preşedinte, i-am aflat poziţia oficială\", a precizat Quintus, adăugând că a încercat şi să îi aducă la consens pe Orban şi Antonescu, dar fără izbândă. \"Am încercat, deşi am şi eu o părere, nu s-au putut înţelege, dar nici nu sunt îngrijorat că această neînţelegere ar putea duce la evenimente care să fie defavorabile partidului\", a conchis Quintus.