Antonia nu mai divorțează

Antonia a renunţat la procesul de divorţ cu, fostul ei soț, Vincenzo Castellano. "Nu am ce să zic pentru că am fost de acord cu el să nu comentăm. Vom vedea acum, urmează. Nu sunt supărată. De Paşte mănânc. Am aşteptat să se întâmple ce s-a întâmplat azi. Voi pleca la Maya", a declarat Antonia, după ce a ieşit din sala de judecată. După un conflict ce durează de foarte mult timp şi nenumărate procese, se pare Antonia şi Vincenzo Castellano au ajuns în sfârşit la înţelegere. Cântăreaţa a renunţat la cererea de divorţ, însă nu se cunosc încă motivele reale care au determinat-o să ia această decizie.