Antonia, pe scenă la Constanţa

Frumoasa cântăreaţă Antonia Castellano vine, la sfârşitul acestei săptămâni, la Constanţa, pentru a susţine primul ei concert din acest an la malul mării. Ea va însufleţi petrecerea, care va fi organizată de clubul Crush, în seara de vineri şi care va începe la ora 22.30, iar preţul unui bilet de intrare este de 20 de lei.

TRASEU DE SUCCES VIA SUA Antonia cântă încă de la vârsta de 10 ani şi a făcut şcoala de muzică peste Ocean. După 13 ani petrecuţi în Utah şi Las Vegas, SUA, Antonia s-a întors, relativ recent, cu familia în România. Aici, ea l-a întâlnit pe producătorul Tom Boxer, prin intermediul unui antrenor de fitness care o auzise cântând, impresionându-i în egală măsură cu vocea şi frumuseţea ei.

„MOŞTENIREA” LUI TOM BOXER Antonia şi Tom s-au întâlnit în 2009 şi astfel a luat naştere primul ei hit, „Roses on Fire”, care a beneficiat şi de un videoclip regizat şi filmat de acesta. „Roses on Fire” a avut un mare succes şi peste hotare, fiind difuzat pe posturi de radio şi televiziune din ţări precum Olanda, Polonia sau Grecia. O altă piesă cu care Antonia i-a cucerit pe ascultători, „Morena”, a fost creată tot de către Tom Boxer şi s-a aflat în fruntea topurilor autohtone, în urmă cu trei ani. A urmat hit-ul „Shake it mama”, lansat în 2010, iar în 2011, colaborarea ei cu Tom Boxer s-a încheiat, însă acesta i-a lăsat „moştenire” frumoasei soliste toate drepturile pentru piesele compuse special pentru ea.

SUCCES ŞI DUPĂ UN AN GREU Antonia trăieşte o poveste de dragoste cu „de toate”, şi bune şi rele, alături de soţul ei, Vincenzo Castellano, nimeni altul decât nepotul lui Joshua Castellano, unul dintre patronii clubului Bamboo din Capitală. La finalul anului 2012, Antonia şi Vincenzo au fost în prag de divorţ, pe fondul unor tensiuni acumulate în timp şi generate de programul încărcat al artistei - sau cel puţin aceasta a fost varianta oficială, prezentată de cei doi. Antonia şi Vincenzo au împreună o fetiţă de doi ani şi jumătate, pe nume Maya. În prezent, după succesul de anul trecut al colaborării cu trupa Vunk, pentru piesa „Pleacă”, dar şi după succesul piesei „Jameia”, Antonia „ameninţă” topurile cu piesa „Marabou”, care va candida, cu siguranţă, la statutul de hit-ul verii lui 2013.