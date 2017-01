Antonia și Alex Velea vor avea un copil!

Știrea-bombă a acestei veri pe plan monden a venit vineri, pe la prânz, pe rețeaua de socializare Facebook. Deși nu au recunoscut niciodată oficial că au o relație, lăsând doar loc de interpretări și polemici, cântăreții Antonia și Alex Velea se pregătesc să devină părinți. Vestea a fost făcută publică de Antonia, pe pagina ei de Facebook. „Am o veste care îmi bucură sufletul și care mă face să simt multă iubire, după o perioadă foarte dureroasă și dificilă din viața mea. Sunt însărcinată, iar anul acesta, Alex și cu mine vom deveni părinți”, a scris Antonia.

Ea a mărturisit și faptul că o va iubi în continuare enorm pe fiica ei, Maya, în vârstă de patru ani. Micuța se află în Italia, în grija tatălui, Vincenzo Castellano, pentru care artista spune că nu are resentimente, deși se află în proces cu el pentru custodia fiicei. „Acest lucru nu schimbă cu nimic iubirea mea pentru Maya, este fetița mea, pentru care voi face orice să o am lângă mine și să îmi petrec tot timpul cu ea. Îmi doresc ca viața să își urmeze cursul firesc, atât pentru mine, cât și pentru Vincenzo, să își găsească liniștea și fericirea și să ajungem la o decizie înțeleaptă, de comun acord, în ceea ce o privește pe fetița noastră, Maya. Și ea are dreptul la fericire alături de noi doi, părinții ei, și vom decide împreună ce este mai bine pentru ea”, a mai scris Antonia.