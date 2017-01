Antonio Banderas, îmbrăcat de soţie

Actorul spaniol Antonio Banderas este considerat unul dintre cei mai frumoşi şi eleganţi bărbaţi din lume, imagine la care îşi aduce serios aportul soţia sa, Melanie Griffith. Dacă aspectul fizic ţine de gene, soţia sa este responsabilă de stilul său vestimentar. Actorul a dezvăluit într-un interviu că Melanie Griffith, cu care este căsătorit de 17 ani, îi cumpără toate hainele pe care le poartă în viaţa de zi cu zi. Antonio Banderas, în vârstă de 53 de ani, spune că nu îi place deloc să meargă la cumpărături şi că se bazează pe soţia sa pentru a-şi menţine garderoba în pas cu moda. „Melanie îmi cumpără aproape tot ce îmi trebuie. Are gusturi bune şi mă cunoaşte foarte bine. Eu cumpăr doar articole individuale, cămăşi şi pantaloni”, a spus actorul spaniol.

Antonio Banderas a mai recunoscut, amuzat, că de-a lungul anilor a trăit destul de multe momente dezastruoase din punctul de vedere al modei. Astfel, starul spaniol spune că prima sa apariţie la gala premiilor Oscar nu a fost un moment prea reuşit, întrucât în acea seară a purtat pantofi noi, care i-au rănit picioarele. „Urma să înmânez un premiu alături de Sharon Stone şi purtam smoching. Însă am făcut greşeala să port pantofi complet noi. Mi-am cumpărat o mărime nepotrivită şi erau prea mici. Mi s-a spus să îi dau jos, dar eu i-am ţinut în picioare. Am urcat pe scenă şi am înmânat acel premiu, dar în acele momente mă gândeam doar la picioarele mele. Mă dureau foarte tare”, a declarat Antonio Banderas pentru revista „S Moda”. Actorul consideră că a purtat cele mai neinspirate articole vestimentare în anii '80 şi că adeseori se crispează când vede fotografii cu el din acea epocă. „Acum mi-e ruşine când văd fotografii cu mine, din anii '80, în care purtam pantofi roşii, pantaloni albi şi o cămaşă transparentă. Pe atunci credeam că era o ţinută minunată”, a mai povestit Antonio Banderas.