Antonio Banderas revine la muzică

Actorul spaniol Antonio Banderas, vocea unuia dintre personajele din pelicula animată „Shrek”, va interprete piesa „One Love” pentru coloana sonoră a următoarei pelicule din seria care îl are ca protagonist pe căpcăunul verde. Actorul va interpreta melodia de pe coloana sonoră a peliculei „Shrek Forever After”. Nu este prima ocazie în care Antonio Banderas îşi foloseşte talentul de cântăreţ. Acesta a lucrat la musical-ul „Nine” pe Broadway şi a interpretat o melodie pe scena premiilor Oscar, în 2005. Coloana sonoră a peliculei include o nouă versiune a melodiei „I\'m an Eliever”, dar şi cântecele „Isn\'t It Strange” al trupei Scissor Sisters, „Top of the World” interpretat de The Carpenters şi „Sure Slot”, hit al trupei Beastie Boys. Albumele care conţin coloanele sonore ale primelor filme din seria Shrek s-au vândut doar în SUA în patru milioane de exemplare.