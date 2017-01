Antrax expediat din greșeală de armata SUA!

Armata americană a expediat, din greşeală, mostre de antrax la nouă laboratoare din SUA şi la o bază militară a SUA din Coreea de Sud, a anunţat Pentagonul. 22 de membri ai personalului militar de la baza aeriană Osan din Coreea de Sud, care ar fi putut intra în contact cu antraxul, primesc tratament preventiv. În SUA, patru civili sunt sub tratament, deşi se confruntă cu un risc minim. Un laborator al Departamentului Apărării din Utah a expediat, în mod neglijent, mostrele către laboratoare din Texas, Maryland, Wisconsin, Delaware, New Jersey, Tennessee, New York, California şi Virginia, precum şi la baza aeriană Osan din Coreea de Sud. Personalul de la această bază ar fi putut intra în contact cu mostrele de antrax, în timpul unui antrenament, a precizat armata americană, dar, până în prezent, niciun membru nu a prezentat semne de îmbolnăvire. Cu toate acestea, personalul a beneficiat de măsuri de precauţie adecvate, inclusiv consultaţii, antibiotice şi, în unele cazuri, vaccinuri. Potrivit unui purtător de cuvânt al Pentagonului, mostrele expediate ar fi trebuit să conţină bacterii inactive.

Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) a demarat o investigaţie în acest caz. Ca măsură de precauţie, Departamentul Apărării a oprit expedierea acestor materiale de la laboratoarele sale, până la finalizarea investigaţiei, a precizat colonelul Steve Warren, purtătorul de cuvânt al Pentagonului.