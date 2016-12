Antrenament cu public pentru CVM Tomis

Ieri, în etapa a 16-a a Diviziei A1 la volei masculin, CVM Tomis Constanţa a obţinut a 15-a victorie din acest campionat, 3:0 (25:19, 25:14, 25:16) pe teren propriu cu Universitatea Cluj. Practic, după meciul jucat joi seară în Cipru, 3:0 cu Nea Salamina Famagusta, în manşa tur a optimilor de finală ale Cupei Challenge, voleibaliştii constănţeni au luat contact cu mingea abia la încălzirea dinaintea partidei cu clujenii, pentru că vineri şi sâmbătă nu au putut face antrenament! Chiar şi în aceste condiţii, victoria Tomisului a fost lejeră, oaspeţii reuşind numai în primul set să menţină echilibrul pe tabelă, până la scorul de 16:17. În seturile următoare, gazdele au luat repede avans pe tabelă şi s-au impus cu uşurinţă, în faţa unei formaţii care a deplasat la Constanţa doar opt persoane: cei şase jucători titulari, libero-ul şi antrenorul!

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „A fost un meci destul de uşor, mai ales că echipa din Cluj a venit cu jucători puţini şi a lăsat acasă câţiva titulari. Noi am pregătit foarte bine meciul şi am încercat să-l încheiem cât mai repede, pentru că în ultima perioadă am avut multe deplasări şi se simte oboseala” - Marin Lescov (jucător CVM Tomis). „Nu a fost un meci prea greu, cu excepţia primului set. A fost mai mult ca un antrenament pentru partida cu Salamina, ţinând cont că nici vineri, nici sâmbătă nu am reuşit să ne antrenăm” - Alexandru Zahar (jucător CVM Tomis). „A fost o partidă facilă pentru noi, în care au evoluat şi jucătorii mai puţin folosiţi în ultima perioadă. Cred că nici marţi, cu Salamina, nu vom avea probleme” - Martin Stoev (antrenor principal CVM Tomis). „Când am luat decizia să venim la Constanţa cu un lot redus, în programul iniţial al campionatului aveam miercuri meci cu Dinamo (n.r. - etapa respectivă, a 17-a, a fost mutată pe 3 martie). Cum nu puneam prea mare preţ pe acest meci, ne-am planificat viitoarele etape din punct de vedere al oboselii. În al doilea rând, chiar şi dacă veneam cu tot lotul, cam aceiaşi jucători îi utilizam, pentru că trebuie să aibă şi ei jocuri oficiale în picioare. În prima parte a meciului s-au comportat destul de bine, apoi m-a deranjat că au apărut multe greşeli tehnice, la elemente pe care le exersăm foarte mult la antrenamente şi totuşi ei încă nu le pot stăpâni” - Bogdan Tănase (antrenor principal U. Cluj).

Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Martin Stoev): Lescov - Pavel, Began, Birău, Everaldo, Torcello şi Mihăilă - libero (au mai jucat: Voinea, Zahar şi Ivanov - libero); U. Cluj (antrenor Bogdan Tănase): Georgescu - Vîlcelean, Lotei, Fuzeşi, Bratosin, M. Ţiboacă şi Popovici - libero. Au arbitrat: Alexandru Prodana (Bucureşti) şi Lucian Vlad (Constanţa).

Celelalte rezultate înregistrate în etapa a 16-a: SCM U. Craiova - VCM Piatra Neamţ 3:1 (21:25, 26:24, 25:14, 25:20), CSM Bucureşti - Steaua Bucureşti 3:0 (25:18, 25:17, 25:23), U. Timişoara - Explorări Baia Mare 1:3 (17:25, 19:25, 26:24, 17:25), Dinamo Bucureşti - CSU Galaţi 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) - neprezentare (oaspeţii nu au putut ajunge la Bucureşti din cauza vremii nefavorabile), Unirea Dej - Remat Zalău 1:3 (24:26, 25:23, 22:25, 25:27).

Clasament: 1. Remat Zalău 46p (setaveraj: 48:7), 2. CVM TOMIS CONSTANŢA 42p (46:11), 3. Dinamo Bucureşti 33p (41:25), 4. VCM Piatra Neamţ 30p/17j (36:31), 5. Explorări Baia Mare 28p (35:30), 6. Steaua Bucureşti 24p (28:28), 7. Unirea Dej 23p (30:30), 8. CSM Bucureşti 22p (27:30), 9. SCM U. Craiova 21p (28:32), 10. U. Cluj 15p (21:39), 11. CSU Galaţi 6p (10:45), 12. U. Timişoara 1p/17j (9:51).

MARŢI, RETURUL CU FAMAGUSTA. Ca de obicei înaintea partidelor importante din Cupele Europene, clubul constănţean organizează astăzi, de la ora 12.00, la Sala Sporturilor, o conferinţă de presă în care va prefaţa disputa de mâine. Manşa retur din optimile de finală ale Cupei Challenge, CVM Tomis - Nea Salamina Famagusta, este programată de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanţa. Meciul va fi arbitrat de Erdal Akinci (Turcia) şi de Volodymyr Paievskyi (Ucraina).